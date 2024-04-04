На скільки днів дадуть лікарняний для догляду за дорослим: відповідь ПФУ

Журналісти dnepr.info дізналися, на який термін у Дніпрі дають листок непрацездатності для догляду за дорослим та як він буде оплачений.
Листок з тимчасової непрацездатності для догляду за хворим повнолітнім членом сім’ї в Україні можна оформити строком на 3 календарні дні. Про це повідомляють У ПФУ Дніпропетровської області. Документ оформлюється з першого дня звернення до лікаря.
У виняткових випадках, якщо у хворого є серйозні тяжкі захворювання або складні побутові обставини, термін лікарняного по догляду за повнолітнім членом сім’ї може бути продовжений до 7 календарних днів, але не більше.
Після оформлення лікарняного людина може розраховувати, що її листок непрацездатності буде оплачений. Перші кілька днів лікарняний оплачує ПФУ. Той, хто наглядає за хворою дорослою людиною, може розраховувати на таку компенсацію: 50% середньої заробітної плати, якщо страховий стаж становить до 3-х років. Якщо його набереться від 3 до 5 років, то компенсують уже 60% зарплати. Тим, хто робив відрахування до ПФУ від 5 до 8 років – компенсують 70%, а ті, хто офіційно працює понад 8 років – 100%.
Стільки ж компенсують ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих ветеранів війни, донорам, які мають право на пільгу.
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