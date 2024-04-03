Какие категории мужчин могут выехать из Украины в 2024 году: обновленный список

Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданам Украины» и разрешил некоторым категориям мужчин выезжать за границу во время военного положения.

Журналисты dnepr.info узнали, каким условиям должны соответствовать мужчины чтобы выехать за границу во время полномасштабного вторжения.

Какие студенты могут выехать из Украины

Пересечь границу смогут студенты в возрасте от 18 до 22 лет, которые при этом не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Дозволен будет выезд и тем, кто учится на дневной форме обучения в вузах Украины.

Пределы Украины смогут покинуть те, кто едет на обучение в иностранные вузы, правда выехать можно будет всего на 1 семестр, потом справку с вуза нужно будет постоянно обновлять и подтверждать, что студент все еще получает высшее образование, а не отчислен.

Также смогут выехать за границу участники программы академичной мобильности. Для этого при себе им необходимо иметь справку с вуза о направлении на обучение в иностранный вуз и ряд справок, среди которых документ о подтверждении уровня знания языка на котором будет вестись обучение, е-билет студента, военно-учетные документы с соответствующими «разрешениями» от районного, городского ТЦК и центра социальной поддержки.

Работники судов и артисты

Кроме студентов, выехать за границу могут члены экипажа корабля, направляющие на работу на морских судах и судах внутреннего плавания, работники железнодорожного транспорта, авиации, водители транспортных средств с лицензией на международные перевозки пассажиров и грузов. Также поехать в другую страну во время военного положения могут тренеры и спортсмены – для участия в соревнованиях, волонтеры, деятели культуры для благотворительного сбора средств на ВСУ.

Сопровождающие лица

Также за границу могут выехать те мужчины, которые постоянно ухаживают за лицами с инвалидностью I и II групп и сопровождают их для лечения за пределы страны. Родители, самостоятельно воспитывающие детей в возрасте до 18 лет. А также сами лица с инвалидностью при наличии подтверждающих документов.

С «белым» билетом

Пересечь границу могут и мужчины, получившие отсрочку от службы сроком до 6 месяцев. Тем, кому разрешен выезд за границу по состоянию здоровья – на лечение, либо в связи с работой.

Какие документы нужны

Для пересечения границы необходимо при себе иметь паспорт гражданина Украины, загранпаспорт и справку от ТЦК, вуза либо заключение МСЭК

Читайте также:

Українська Русский

Автор: