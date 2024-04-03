Какие категории мужчин могут выехать из  Украины в 2024 году: обновленный список

Журналисты dnepr.info узнали, каким условиям должны соответствовать мужчины чтобы выехать за границу во время полномасштабного вторжения.
Пересечь границу смогут студенты в возрасте от 18 до 22 лет, которые при этом не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Дозволен будет выезд и тем, кто учится на дневной форме обучения в вузах Украины.
Пределы Украины смогут покинуть те, кто едет на обучение в иностранные вузы, правда выехать можно будет всего на 1 семестр, потом справку с вуза нужно будет постоянно обновлять и подтверждать, что студент все еще получает высшее образование, а не отчислен.
Также смогут выехать за границу участники программы академичной мобильности. Для этого при себе им необходимо иметь справку с вуза о направлении на обучение в иностранный вуз и ряд справок, среди которых документ о подтверждении уровня знания языка на котором будет вестись обучение, е-билет студента, военно-учетные документы с соответствующими «разрешениями» от районного, городского ТЦК и центра социальной поддержки.
Кроме студентов, выехать за границу могут члены экипажа корабля, направляющие на работу на морских судах и судах внутреннего плавания, работники железнодорожного транспорта, авиации, водители транспортных средств с лицензией на международные перевозки пассажиров и грузов. Также поехать в другую страну во время военного положения могут тренеры и спортсмены – для участия в соревнованиях, волонтеры, деятели культуры для благотворительного сбора средств на ВСУ.
Также за границу могут выехать те мужчины, которые постоянно ухаживают за лицами с инвалидностью I и II групп и сопровождают их для лечения за пределы страны. Родители, самостоятельно воспитывающие детей в возрасте до 18 лет. А также сами лица с инвалидностью при наличии подтверждающих документов.
Пересечь границу могут и мужчины, получившие отсрочку от службы сроком до 6 месяцев. Тем, кому разрешен выезд за границу по состоянию здоровья – на лечение, либо в связи с работой.
Для пересечения границы необходимо при себе иметь паспорт гражданина Украины, загранпаспорт и справку от ТЦК, вуза либо заключение МСЭК
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