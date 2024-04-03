Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Какие категории мужчин могут выехать из  Украины в 2024 году: обновленный список

Какие категории мужчин могут выехать из  Украины в 2024 году: обновленный список

Сегодня 14:58
просмотров

Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданам Украины» и разрешил некоторым категориям мужчин выезжать за границу во время военного положения.

Новости Днепра про Какие категории мужчин могут выехать из  Украины в 2024 году: обновленный список

Журналисты dnepr.info узнали, каким условиям должны соответствовать мужчины чтобы выехать за границу во время полномасштабного вторжения.

Какие студенты могут выехать из Украины

Пересечь границу смогут студенты в возрасте от 18 до 22 лет, которые при этом не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Дозволен будет выезд и тем, кто учится на дневной форме обучения в вузах Украины.

Пределы Украины смогут покинуть те, кто едет на обучение в иностранные вузы, правда выехать можно будет всего на 1 семестр, потом справку с вуза нужно будет постоянно обновлять и подтверждать, что студент все еще получает высшее образование, а не отчислен.

Также смогут выехать за границу участники программы академичной мобильности. Для этого при себе им необходимо иметь справку с вуза о направлении на обучение в иностранный вуз и ряд справок, среди которых документ о подтверждении уровня знания языка на котором будет вестись обучение, е-билет студента, военно-учетные документы с соответствующими «разрешениями» от районного, городского ТЦК и центра социальной поддержки.

Работники судов и артисты

Кроме студентов, выехать за границу могут члены экипажа корабля, направляющие на работу на морских судах и судах внутреннего плавания, работники железнодорожного транспорта, авиации, водители транспортных средств с лицензией на международные перевозки пассажиров и грузов. Также поехать в другую страну во время военного положения могут тренеры и спортсмены – для участия в соревнованиях, волонтеры, деятели культуры для благотворительного сбора средств на ВСУ.

Сопровождающие лица

Также за границу могут выехать те мужчины, которые постоянно ухаживают за лицами с инвалидностью I и II групп и сопровождают их для лечения за пределы страны. Родители, самостоятельно воспитывающие детей в возрасте до 18 лет. А также сами лица с инвалидностью при наличии подтверждающих документов.

С «белым» билетом

Пересечь границу могут и мужчины, получившие отсрочку от службы сроком до 6 месяцев. Тем, кому разрешен выезд за границу по состоянию здоровья – на лечение, либо в связи с работой.

Какие документы нужны

Для пересечения границы необходимо при себе иметь паспорт гражданина Украины, загранпаспорт и справку от ТЦК, вуза либо заключение МСЭК

 

Читайте также:

Новости Днепра про Какие категории мужчин могут выехать из  Украины в 2024 году: обновленный списокУкраїнська Новости Днепра про Какие категории мужчин могут выехать из  Украины в 2024 году: обновленный списокРусский

Автор:


# # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Круглый «Марчелло» з топингом и пудрой: ТОП-3 места, где в Днепре можно попробовать пончики
    Новости Днепра
    Сегодня 13:45
    Круглый «Марчелло» з топингом и пудрой: ТОП-3 места, где в Днепре можно попробовать пончики

    Раньше пончики в Днепре можно было купить прямо на улицах…

    Стратегическому предприятию Госкосмоса в Днепре нанесли убытки в 3,2 млн грн: в чем дело
    Новости Днепра
    Сегодня 12:42
    Стратегическому предприятию Госкосмоса в Днепре нанесли убытки в 3,2 млн грн: в чем дело

    В Днепропетровской области разоблачили трех человек, нанесших ущерб госпредприятию.

    Почему части пенсионеров в Днепре пенсию пересчитают в апреле, а дополнительные выплаты они получат только в июне
    Новости Днепра
    Вчера 17:31
    Почему части пенсионеров в Днепре пенсию пересчитают в апреле, а дополнительные выплаты они получат только в июне

    В этом месяца более 650 тыс работающим пенсионерам пересчитают пенсии.…

    Необычные горы в Днепре и неподалеку: паукообразная Монашка, Лысая и Белая
    Новости Днепра
    Вчера 14:56
    Необычные горы в Днепре и неподалеку: паукообразная Монашка, Лысая и Белая

    В Днепре и области есть большое количество гор. О них…

    Последние новости

    Самый теплый день за 136 лет: в Днепре зафиксировали третий за неделю температурный рекорд
    Самый теплый день за 136 лет: в Днепре зафиксировали третий за неделю температурный рекорд

    В Днепре третий раз за неделю зафиксировали температурный рекорд.

    Сегодня 15:05
    просмотров
    В поселке на Днепропетровщине улицу Пушкина переименовали в Пушкина, но другого
    В поселке на Днепропетровщине улицу Пушкина переименовали в Пушкина, но другого

    В тергромаде Днепропетровщины Пушкина переименовали в Пушкина.

    Сегодня 14:25
    1
    просмотров
    Сквер Прибрежный в Днепре покрылся розовыми цветами (ФОТО)
    Сквер Прибрежный в Днепре покрылся розовыми цветами (ФОТО)

    Срывать, ломать и наносить вред растению строго запрещено!

    Сегодня 14:15
    5
    просмотров
    Круглый «Марчелло» з топингом и пудрой: ТОП-3 места, где в Днепре можно попробовать пончики
    Круглый «Марчелло» з топингом и пудрой: ТОП-3 места, где в Днепре можно попробовать пончики

    Раньше пончики в Днепре можно было купить прямо на улицах или возле остановок общественного транспорта. Это были обычные кондитерские изделия посыпанные сахарной пудрой, без начинок. Но со временем в Днепре «пришли» другие пончики – с начинкой и в глазури. Попробовать…

    Сегодня 13:45
    2
    просмотров
    Рейтинг миллиардеров от Forbes: Коломойский выбыл, а среди 5 украинцев — бизнесмен из Днепра
    Рейтинг миллиардеров от Forbes: Коломойский выбыл, а среди 5 украинцев — бизнесмен из Днепра

    В международный список миллиардеров попал совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов.

    Сегодня 13:35
    3
    просмотров
    Стратегическому предприятию Госкосмоса в Днепре нанесли убытки в 3,2 млн грн: в чем дело
    Стратегическому предприятию Госкосмоса в Днепре нанесли убытки в 3,2 млн грн: в чем дело

    В Днепропетровской области разоблачили трех человек, нанесших ущерб госпредприятию.

    Сегодня 12:42
    8
    просмотров
    «С цепи сорвался и сбежал»: в Днепре посреди улицы заметили хромающего фазана
    «С цепи сорвался и сбежал»: в Днепре посреди улицы заметили хромающего фазана

    В Днепре посреди улицы заметили потерянного фазана.

    Сегодня 11:57
    4
    просмотров
    Житель Днепра из-за ревности ударил ножом экс-жену и ее нового партнера
    Житель Днепра из-за ревности ударил ножом экс-жену и ее нового партнера

    В Днепре мужчина чуть не убил экс-жену из-за ревности.

    Сегодня 11:18
    3
    просмотров
    В Днепре спасают вислоухого котика, которого едва не усыпили хозяева, потому что не хотели лечить
    В Днепре спасают вислоухого котика, которого едва не усыпили хозяева, потому что не хотели лечить

    В Днепре спасают больного котика, от которого отказались хозяева, потому что он заболел.

    Сегодня 10:35
    1
    просмотров
    В Украине снизили призывной возраст до 25 лет: президент подписал закон
    В Украине снизили призывной возраст до 25 лет: президент подписал закон

    Соответствующий законопроект был поддержан парламентом еще 30 мая 2023 года. С тех пор документ ожидал подписи президента.

    Сегодня 08:00
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх