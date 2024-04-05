ТОП-10 відомих дніпрян на картина знаменитих художників: як їх бачить АІ

Штучний інтелект розвивається дуже швидко і в дуже різних напрямках. Якщо ще рік тому він вмів тільки створювати тексти, то нині - може намалювати картину або навіть "осучаснити" картину відомого митця.

Журналісти dnepr.info за допомогою штучного інтелекту зібрали добірку фото відомих дніпрян, якби вони були намальовані на картинах художників.

Мер Дніпра Борис Філатов виявився «намальованим» пензлем німецького художника-портретиста Йозефа Штілера. Художник жив у Німеччині, був придворним портретистом та творив у 1800-1840-х роках. Картина нижча – «репродукція» АІ роботи Штилера «Портрет Максиміліана Баварського», батька принцеси Сісі.

Переможницю конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2021» та модель родом із Дніпра Анну Неплях нейромережу зобразила у вигляді дівчини, яка сидить на тлі моря та гір. Це картина роботи Вільяма Говарда «Дівчина у віночку з фіалок та мантії шафранового відтінку»

Блогерка з Дніпра Анна Алхім перетворилася на героїюню картини Пилипа де Ласло «Портрет Цецилии Мекленбург-Шверинскої», дружини пруського кронпринца Вільгельма.

Актор родом із Дніпра Костянтин Войтенко «перетворився» на героя картини “Трубадур» Метью Джеймса Коллінза.

Актор театру та кіно В’ячеслав Довженко навчався та деякий час працював у дніпровському ляльковому театрі. Сьогодні його можна побачити у різних популярних картинах та серіалах українського виробництва. Штучний інтелект вирішив, що актор підійде на роль Святого Франиска з одноіменної картини італійського художника Матео Претті.

Олександра Кучеренко, володарка титулу «Міс Україна -2016», телеведуча, модель та дружина Дмитра Комарова перетворилася на картині Ежена Деверія у «Турецьку красуню».

Бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2020 року, легкоатлетка та стрибунина Ярослава Магучих стала героїнею картини італійського живописця та гравера епохи пізнього бароко Джакомо Аміконі «Дівчина з лютнею».

Ще одна легоатлетка з Дніпра, що спеціалізує у бігу з бар’єрами Ганна Рижикова повністю змінилася під «пензлем» нейромережі та перетворилася на пекучу брюнетку з картини Бенджаміна Роберта.

Телеведучий ранкових програм родом із Дніпра Руслан Сенечки став героєм картини іспанця Дієго Веласкеса «Портрет папи».

Політика з Дніпра, колишнього Прем’єр-міністра України та кандидата у Президенти Юлію Тимошенко нейромережа «побачила» героїнею картини художника Х’юго Мегле «Маргарет».

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