ТОП-10 відомих дніпрян на картина знаменитих художників: як їх бачить АІ

Журналісти dnepr.info за допомогою штучного інтелекту зібрали добірку фото відомих дніпрян, якби вони були намальовані на картинах художників.
Мер Дніпра Борис Філатов виявився «намальованим» пензлем німецького художника-портретиста Йозефа Штілера. Художник жив у Німеччині, був придворним портретистом та творив у 1800-1840-х роках. Картина нижча – «репродукція» АІ роботи Штилера «Портрет Максиміліана Баварського», батька принцеси Сісі.
Переможницю конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2021» та модель родом із Дніпра Анну Неплях нейромережу зобразила у вигляді дівчини, яка сидить на тлі моря та гір. Це картина роботи Вільяма Говарда «Дівчина у віночку з фіалок та мантії шафранового відтінку»
Блогерка з Дніпра Анна Алхім перетворилася на героїюню картини Пилипа де Ласло «Портрет Цецилии Мекленбург-Шверинскої», дружини пруського кронпринца Вільгельма.
Актор родом із Дніпра Костянтин Войтенко «перетворився» на героя картини “Трубадур» Метью Джеймса Коллінза.
Актор театру та кіно В’ячеслав Довженко навчався та деякий час працював у дніпровському ляльковому театрі. Сьогодні його можна побачити у різних популярних картинах та серіалах українського виробництва. Штучний інтелект вирішив, що актор підійде на роль Святого Франиска з одноіменної картини італійського художника Матео Претті.
Олександра Кучеренко, володарка титулу «Міс Україна -2016», телеведуча, модель та дружина Дмитра Комарова перетворилася на картині Ежена Деверія у «Турецьку красуню».
Бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2020 року, легкоатлетка та стрибунина Ярослава Магучих стала героїнею картини італійського живописця та гравера епохи пізнього бароко Джакомо Аміконі «Дівчина з лютнею».
Ще одна легоатлетка з Дніпра, що спеціалізує у бігу з бар’єрами Ганна Рижикова повністю змінилася під «пензлем» нейромережі та перетворилася на пекучу брюнетку з картини Бенджаміна Роберта.
Телеведучий ранкових програм родом із Дніпра Руслан Сенечки став героєм картини іспанця Дієго Веласкеса «Портрет папи».
Політика з Дніпра, колишнього Прем’єр-міністра України та кандидата у Президенти Юлію Тимошенко нейромережа «побачила» героїнею картини художника Х’юго Мегле «Маргарет».
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Ирина
Автор:
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