Какие срочные вакансии есть на рынке труда в Днепре: кого ищут и сколько платят

В Днепре большое количество предприятий и частных фирм срочно ищут работников. Сотрудников не хватает и соискателей готовы брать без опыта и без испытательного срока. Главное требование, которое работодатели выдвигают претендентам на срочную работу в Днепре – желание заработать деньги и умение работать в команде.

Журналисты dnepr.info узнали, каких сотрудников срочно ищут в Днепре.

На склад в Индустриальном районе срочно требуется грузчик. Платить обещают 15-16 тыс грн в месяц. Работать нужно будет со вторсырем. Занятость – 5 дней в неделю, полный рабочий день. В обязанности входит погрузка и разгрузка товара на складе. Зарплату обещают платить 2 раза в месяц, выдадут спецодежду и будут оплачивать проезд домой и на работу.

В Центральном районе Днепра кофейня ищет хозяйку-посудомойщицу. Платить обещают от 11 до 14 тыс грн в месяц. Важен не опыт работы, а внимание, трудолюбие и желательно, чтобы сотрудник был «фанатом чистоты и порядка». В придачу к зарплате обещают дворазовое питание и оплату труда 2 раза в месяц.

Также в Центральном районе Днепра срочно ищут продавца-консультанта. Зарплата от 15 до 25 тыс грн в месяц или 700-900 грн в день. Что необходимо будет продавать – не указанно. Главное от сотрудника – целеустремленность, желание работать и зарабатывать.

В Новокодацком районе на постоянную работу срочно ищут швею в цех. Зарплата от 10 до 25 тыс грн. Трудиться нужно будет полный рабочий день, по 8 часов.

В мастерскую по ремонту техники срочно нужны промоутеры. Территориально трудиться нужно будет в Шевченковском районе. Заработать можно будет от 15 до 17 тыс грн. В объявлении говорится о частичной занятости и гибком графике. Главной задачей сотрудника будет расклейка объявлений, а также фотоотчет проделанной работы.

На предприятие в АНД-район срочно требуется охранник. Платить обещают от 7 до 12,4 тыс грн. Занятость частичная. Работать нужно будет на территории рынка. Одна смена оценивается в 400 грн.

Также в АНД-район срочно требуются строители. Зарплату обещают от 20 до 30 тыс грн в месяц. Работать нужно будет полный рабочий день. Специализация: «универсалы по наружным и внутренним работам». Возможна ежедневная оплата.

В АНД-районе ищут сиделку. Ухаживать нужно будет за женщиной с переломом бедренной кости. Необходим уход, гигиена, готовка еды и поддержание чистоты. Оплата 500 грн в день. В месяц можно будет заработать до 15 тыс грн. Работать нужно будет посуточно.

В Шевченковском районе срочно ищут няню для двух детей. Платить обещают до 15 тыс грн. Детям 5 и 7 лет. В объявлении сказано, что рассмотрят и людей без опыта работы. С детьми нужно будет быть полный рабочий день.

Частный медицинский центр в Шевченковском районе Днепра срочно ищет санитарку. Оплата труда 10,5-12 тыс грн в месяц. Трудиться нужно будет полный рабочий день. В обязанности входит уборка помещений согласно санитарным нормам. От соискателя требуется аккуратность и чистоплотность.

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