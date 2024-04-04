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  • Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

Сьогодні 12:36
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У Дніпрі велика кількість підприємств та приватних фірм терміново шукають працівників. Співробітників не вистачає і претендентів готові брати без досвіду та без випробувального терміну. Головна вимога, яку роботодавці висувають претендентам на термінову роботу у Дніпрі – бажання заробити гроші та вміння працювати у команді.

Новости Днепра про Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

Журналісти dnepr.info дізналися, яких працівників терміново шукають у Дніпрі.

На склад в Індустріальному районі терміново потрібний вантажник. Платити обіцяють 15-16 тис грн на місяць. Працювати треба буде із вторсировиною. Зайнятість – 5 днів на тиждень, повний робочий день. До обов’язків входить навантаження та розвантаження товару на складі. Зарплату обіцяють платити 2 рази на місяць, видадуть спецодяг та оплачуватимуть проїзд додому та на роботу.

Новости Днепра про Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

У Центральному районі Дніпра кав’ярня шукає господиню-посудомийницю. Платити обіцяють від 11 до 14 тис грн на місяць. Важливим є не досвід роботи, а увага, працьовитість і бажано, щоб співробітник був «фанатом чистоти та порядку». На додачу до зарплати обіцяють дворазове харчування.

Новости Днепра про Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

Також у Центральному районі Дніпра терміново шукають продавця-консультанта. Зарплата від 15 до 25 тис грн на місяць або 700-900 грн на день. Що потрібно буде продавати – не вказано. Головне від співробітника – цілеспрямованість, бажання працювати та заробляти.

Новости Днепра про Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

У Новокодацькому районі на постійну роботу терміново шукають швачку у цех. Зарплата від 10 до 25 тис грн. Працювати потрібно буде повний робочий день, по 8 годин.

Новости Днепра про Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

У майстерню з ремонту техніки терміново потрібні промоутери. Територіально працювати потрібно буде у Шевченківському районі. Заробити можна буде від 15 до 17 тис. грн. В оголошенні йдеться про часткову зайнятість та гнучкий графік. Головним завданням співробітника буде розклеювання оголошень, а також фотозвіт виконаної роботи.

Новости Днепра про Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

На підприємство в АНД-районі терміново потрібен охоронець. Платити обіцяють від 7 до 12,4 тис. грн. Зайнятість часткова. Працювати потрібно на території ринку. Одна зміна оцінюється у 400 грн.

Новости Днепра про Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

Також в АНД-район терміново потрібні будівельники. Зарплату обіцяють від 20 до 30 тис. грн на місяць. Працювати потрібно буде повний робочий день. Спеціалізація: «універсали з зовнішніх та внутрішніх робіт». Можлива щоденна оплата.

Новости Днепра про Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

В АНД-районі шукають доглядальницю. Доглядати треба буде за жінкою з переломом стегнової кістки. Необхідний догляд, гігієна, приготування їжі та підтримання чистоти. Оплата 500 грн. на день. За місяць можна буде заробити до 15 тис грн. Працювати потрібно буде подобово.

Новости Днепра про Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

У Шевченківському районі терміново шукають няньку для двох дітей. Платити обіцяють до 15 тис. грн. Дітям 5 та 7 років. В оголошенні йдеться, що розглянуть і людей без досвіду роботи. З дітьми потрібно буде бути повний робочий день.

Новости Днепра про Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

Приватний медичний центр Шевченківського району Дніпра терміново шукає санітарку. Оплата праці 10,5-12 тис грн на місяць. Працювати потрібно буде повний робочий день. До обов’язків входить прибирання приміщень відповідно до санітарних норм. Від претендента потрібна акуратність і охайність.

Новости Днепра про Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

 

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Новости Днепра про Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платятьУкраїнська Новости Днепра про Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платятьРусский

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