Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

У Дніпрі велика кількість підприємств та приватних фірм терміново шукають працівників. Співробітників не вистачає і претендентів готові брати без досвіду та без випробувального терміну. Головна вимога, яку роботодавці висувають претендентам на термінову роботу у Дніпрі – бажання заробити гроші та вміння працювати у команді.

Журналісти dnepr.info дізналися, яких працівників терміново шукають у Дніпрі.

На склад в Індустріальному районі терміново потрібний вантажник. Платити обіцяють 15-16 тис грн на місяць. Працювати треба буде із вторсировиною. Зайнятість – 5 днів на тиждень, повний робочий день. До обов’язків входить навантаження та розвантаження товару на складі. Зарплату обіцяють платити 2 рази на місяць, видадуть спецодяг та оплачуватимуть проїзд додому та на роботу.

У Центральному районі Дніпра кав’ярня шукає господиню-посудомийницю. Платити обіцяють від 11 до 14 тис грн на місяць. Важливим є не досвід роботи, а увага, працьовитість і бажано, щоб співробітник був «фанатом чистоти та порядку». На додачу до зарплати обіцяють дворазове харчування.

Також у Центральному районі Дніпра терміново шукають продавця-консультанта. Зарплата від 15 до 25 тис грн на місяць або 700-900 грн на день. Що потрібно буде продавати – не вказано. Головне від співробітника – цілеспрямованість, бажання працювати та заробляти.

У Новокодацькому районі на постійну роботу терміново шукають швачку у цех. Зарплата від 10 до 25 тис грн. Працювати потрібно буде повний робочий день, по 8 годин.

У майстерню з ремонту техніки терміново потрібні промоутери. Територіально працювати потрібно буде у Шевченківському районі. Заробити можна буде від 15 до 17 тис. грн. В оголошенні йдеться про часткову зайнятість та гнучкий графік. Головним завданням співробітника буде розклеювання оголошень, а також фотозвіт виконаної роботи.

На підприємство в АНД-районі терміново потрібен охоронець. Платити обіцяють від 7 до 12,4 тис. грн. Зайнятість часткова. Працювати потрібно на території ринку. Одна зміна оцінюється у 400 грн.

Також в АНД-район терміново потрібні будівельники. Зарплату обіцяють від 20 до 30 тис. грн на місяць. Працювати потрібно буде повний робочий день. Спеціалізація: «універсали з зовнішніх та внутрішніх робіт». Можлива щоденна оплата.

В АНД-районі шукають доглядальницю. Доглядати треба буде за жінкою з переломом стегнової кістки. Необхідний догляд, гігієна, приготування їжі та підтримання чистоти. Оплата 500 грн. на день. За місяць можна буде заробити до 15 тис грн. Працювати потрібно буде подобово.

У Шевченківському районі терміново шукають няньку для двох дітей. Платити обіцяють до 15 тис. грн. Дітям 5 та 7 років. В оголошенні йдеться, що розглянуть і людей без досвіду роботи. З дітьми потрібно буде бути повний робочий день.

Приватний медичний центр Шевченківського району Дніпра терміново шукає санітарку. Оплата праці 10,5-12 тис грн на місяць. Працювати потрібно буде повний робочий день. До обов’язків входить прибирання приміщень відповідно до санітарних норм. Від претендента потрібна акуратність і охайність.

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