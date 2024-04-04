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  • Брусчатка и торговые павильоны: как более 100 лет назад выглядела площадь Героев Майдана в Днепре (ФОТО)

Брусчатка и торговые павильоны: как более 100 лет назад выглядела площадь Героев Майдана в Днепре (ФОТО)

Сегодня 14:35
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Исторический центр слободы Половицы из которой потом вырос наш Днепр находится в самом центре, на площади Героев Майдана. Появление площади было предусмотрено на генеральном плане города еще в 1792 году. Но  реализовать задумку удалось лишь к 1817 году и то, частично.

Новости Днепра про Брусчатка и торговые павильоны: как более 100 лет назад выглядела площадь Героев Майдана в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю площади и как она выглядела более 100 лет назад.

В начале 1800-х площадь была выбрана центром города по той простой причине что тут стали собираться жители, устраивать ярмарки и продавать все: от продуктов до различной утвари. А  в те времена рынок обязательно становился центром города, местом встреч жителей. На рынок приходили не только за покупками или с целью продажей, но и обменяться новостями.

Базар появился тут не просто так. В 1791 году на месте нынешней Троицкой церкви был возведен деревянный храм. А это в свою очередь являлось местом скопления людей и к храму стремилось большое количество торговцев, чтобы как можно больше потенциальных покупателей увидело их товар.

Новости Днепра про Брусчатка и торговые павильоны: как более 100 лет назад выглядела площадь Героев Майдана в Днепре (ФОТО)

Долгое время в центре города протекала Половица и там, где сейчас находится парковка был деревянный мост. По обе стороны от реки со временем были оборудованы торговые ряды.

Когда Половица была спрятана в коллектор, рынок разнося и превратился в огромное место торговли. Там, где сейчас парковка и ТЦ «Пассаж» были небольшие павильоны – сначала деревянные, а потом и каменные.

Со временем церковь стала каменной и превратилась в часть Нижне-Троицкого рынка. Пройти от торговых рядов до церкви можно было практически напрямую. Храм от площади отделили только в 1950-х годах, при строительстве здания министерства черной металлургии.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка

 

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Новости Днепра про Брусчатка и торговые павильоны: как более 100 лет назад выглядела площадь Героев Майдана в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Брусчатка и торговые павильоны: как более 100 лет назад выглядела площадь Героев Майдана в Днепре (ФОТО)Русский

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