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  • Бруківка та торгові павільйони: як понад 100 років тому виглядала площа Героїв Майдану у Дніпрі (ФОТО)

Бруківка та торгові павільйони: як понад 100 років тому виглядала площа Героїв Майдану у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 14:35
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Історичний центр слободи Половиці, з якої потім виріс наш Дніпро, знаходиться в самому центрі, на площі Героїв Майдану. Поява площі була передбачена на генеральному плані міста ще 1792 року. Але реалізувати задум вдалося лише у 1817 році і те, частково.

Новости Днепра про Бруківка та торгові павільйони: як понад 100 років тому виглядала площа Героїв Майдану у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію площі та як вона виглядала понад 100 років тому.

На початку 1800-х площа була обрана центром міста з тієї простої причини, що тут стали збиратися жителі, влаштовувати ярмарки і продавати все: від продуктів до різного начиння. А на той час ринок обов’язково ставав центром міста, місцем зустрічей мешканців. На ринок приходили не лише за покупками чи з метою продажу, а й обмінятися новинами.

Базар з’явився тут не просто так, 1791 року на місці нинішньої Троїцької церкви було зведено дерев’яний храм. А це своєю чергою було місцем скупчення людей і до храму прагнула велика кількість торговців, щоб якнайбільше потенційних покупців побачило їхній товар.

Новости Днепра про Бруківка та торгові павільйони: як понад 100 років тому виглядала площа Героїв Майдану у Дніпрі (ФОТО)

Довгий час у центрі міста протікала Половиця і там, де зараз знаходиться парковка, був дерев’яний міст. По обидва боки від річки згодом було облаштовано торговельні ряди.

Коли Половиця була схована в колектор, ринок став більше і перетворився на величезне місце торгівлі. Там, де зараз парковка та ТЦ «Пасаж» були невеликі павільйони – спочатку дерев’яні, а потім кам’яні.

Згодом церква стала кам’яною і перетворилася на частину Нижньо-Троїцького ринку. Пройти від торгових рядів до церкви можна було прямо, піднявшись трішки на гору. Храм від площі відділили лише у 1950-х роках, під час будівництва будівлі міністерства чорної металургії.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», блог Артема Костюка

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