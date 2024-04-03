Що тепер знаходиться на місці ресторану «Люкс» у Дніпрі: від прибуткового будинку до висотки-гіганта (ФОТО)

З «обличчя» Дніпра за останні кілька років зник не один десяток старовинних будинків. Здебільшого вони давно були в жалюгідному стані, згорілі й зруйновані наполовину. Так, на центральному проспекті Дніпра на місці 18 поверхового будинку колись була невелика триповерхова будівля.

Журналісти dnepr.info дізналися, як раніше виглядала будівля на розі проспекту Яворницького та вулиці Половицької.

Наприкінці XIX ст на розі центрального проспекту та вулиці Половицької у Дніпрі було збудовано прибутковий будинок. Належав він сім’ї Ільєвих. Глава сім’ї займався торгівлею та володів кількома магазинами в Катеринославі. Потім він захотів збільшити капітал і збудував прибутковий будинок. Перший поверх Ільєви планували здавати в оренду торговцям, другий відводили для тих, хто б захотів орендувати квартиру, а на третьому жили самі. На момент купівлі ділянки та будівництва будинку у Ільєва не вистачило грошей викупити сусідню ділянку і після зведення триповерхового особняка вийшло, що він виявився вартим до будинку бельгійського промисловця Вюргелера, який знаходився на сусідній ділянці.

1914 року сім’я Ільєвих покинула будинок і виїхала з країни.

Наприкінці 1930-х років будинок промисловця та будинок торговця було вирішено об’єднати спільним фасадом, зробити в єдиній стилістиці та надбудувати ще один поверх. Довгий час у будинку були комунальні квартири.

На першому поверсі будівлі, де за часів Катеринослава були магазини, за часів, коли місто стало називатися Дніпропетровськом, відкрився ресторан «Люкс». Він був у будинку Вюрглера.

У середині 1990-х у «Люксі» сталася пожежа. Будівля ресторану та частина будинку згоріла і більше не функціонувала. Будівлю було визнано аварійною, мешканців відселили. У частині будинку, що належав Ілльовим, жили люди. Пізніше будинок Вюрглера було знесено, а сусідній будинок реконструйовано.

На місці одного тепер височіє величезна будівля на 18 поверхів, у другому старовинному чотириповерховому будинку, як і раніше, живуть люди.

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