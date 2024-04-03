Що тепер знаходиться на місці ресторану «Люкс» у Дніпрі: від прибуткового будинку до висотки-гіганта (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, як раніше виглядала будівля на розі проспекту Яворницького та вулиці Половицької.
Наприкінці XIX ст на розі центрального проспекту та вулиці Половицької у Дніпрі було збудовано прибутковий будинок. Належав він сім’ї Ільєвих. Глава сім’ї займався торгівлею та володів кількома магазинами в Катеринославі. Потім він захотів збільшити капітал і збудував прибутковий будинок. Перший поверх Ільєви планували здавати в оренду торговцям, другий відводили для тих, хто б захотів орендувати квартиру, а на третьому жили самі. На момент купівлі ділянки та будівництва будинку у Ільєва не вистачило грошей викупити сусідню ділянку і після зведення триповерхового особняка вийшло, що він виявився вартим до будинку бельгійського промисловця Вюргелера, який знаходився на сусідній ділянці.
1914 року сім’я Ільєвих покинула будинок і виїхала з країни.
Наприкінці 1930-х років будинок промисловця та будинок торговця було вирішено об’єднати спільним фасадом, зробити в єдиній стилістиці та надбудувати ще один поверх. Довгий час у будинку були комунальні квартири.
На першому поверсі будівлі, де за часів Катеринослава були магазини, за часів, коли місто стало називатися Дніпропетровськом, відкрився ресторан «Люкс». Він був у будинку Вюрглера.
У середині 1990-х у «Люксі» сталася пожежа. Будівля ресторану та частина будинку згоріла і більше не функціонувала. Будівлю було визнано аварійною, мешканців відселили. У частині будинку, що належав Ілльовим, жили люди. Пізніше будинок Вюрглера було знесено, а сусідній будинок реконструйовано.
На місці одного тепер височіє величезна будівля на 18 поверхів, у другому старовинному чотириповерховому будинку, як і раніше, живуть люди.
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