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  • Що тепер знаходиться на місці ресторану «Люкс» у Дніпрі: від прибуткового будинку до висотки-гіганта (ФОТО)

Що тепер знаходиться на місці ресторану «Люкс» у Дніпрі: від прибуткового будинку до висотки-гіганта (ФОТО)

Сьогодні 17:28
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З «обличчя» Дніпра за останні кілька років зник не один десяток старовинних будинків. Здебільшого вони давно були в жалюгідному стані, згорілі й зруйновані наполовину. Так, на центральному проспекті Дніпра на місці 18 поверхового будинку колись була невелика триповерхова будівля.

Новости Днепра про Що тепер знаходиться на місці ресторану «Люкс» у Дніпрі: від прибуткового будинку до висотки-гіганта (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, як раніше виглядала будівля на розі проспекту Яворницького та вулиці Половицької.

Наприкінці XIX ст на розі центрального проспекту та вулиці Половицької у Дніпрі було збудовано прибутковий будинок. Належав він сім’ї Ільєвих. Глава сім’ї займався торгівлею та володів кількома магазинами в Катеринославі. Потім він захотів збільшити капітал і збудував прибутковий будинок. Перший поверх Ільєви планували здавати в оренду торговцям, другий відводили для тих, хто б захотів орендувати квартиру, а на третьому жили самі. На момент купівлі ділянки та будівництва будинку у Ільєва не вистачило грошей викупити сусідню ділянку і після зведення триповерхового особняка вийшло, що він виявився вартим до будинку бельгійського промисловця Вюргелера, який знаходився на сусідній ділянці.

1914 року сім’я Ільєвих покинула будинок і виїхала з країни.

Наприкінці 1930-х років будинок промисловця та будинок торговця було вирішено об’єднати спільним фасадом, зробити в єдиній стилістиці та надбудувати ще один поверх. Довгий час у будинку були комунальні квартири.

На першому поверсі будівлі, де за часів Катеринослава були магазини, за часів, коли місто стало називатися Дніпропетровськом, відкрився ресторан «Люкс». Він був у будинку Вюрглера.

Новости Днепра про Що тепер знаходиться на місці ресторану «Люкс» у Дніпрі: від прибуткового будинку до висотки-гіганта (ФОТО)

У середині 1990-х у «Люксі» сталася пожежа. Будівля ресторану та частина будинку згоріла і більше не функціонувала. Будівлю було визнано аварійною, мешканців відселили. У частині будинку, що належав Ілльовим, жили люди. Пізніше будинок Вюрглера було знесено, а сусідній будинок реконструйовано.

Новости Днепра про Що тепер знаходиться на місці ресторану «Люкс» у Дніпрі: від прибуткового будинку до висотки-гіганта (ФОТО)

На місці одного тепер височіє величезна будівля на 18 поверхів, у другому старовинному чотириповерховому будинку, як і раніше, живуть люди.

 

 

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