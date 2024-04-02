Звідки беруться пилові бурі та як вони впливають на якість повітря у Дніпрі

Кілька днів тому в пустелі Сахара піднялась пилова буря. Вітром її понесло спочатку на країни ЄС – у Франції, Швейцарії та Німеччині піску та пилу було так багато, що вони пофарбували небо у помаранчевий відтінок. А 1 квітня український Гідрометцентр повідомив, що пил з африканської пустелі прийшов і до нашої країни.

Журналісти dnepr.info дізналися, звідки беруться пилові бурі та чим можуть вони загрожувати мешканцям Дніпра.

Як повідомив Гідрометцентр, хвиля тепла із західного Середземномор’я принесла не лише високу температуру повітря, а й пил із Сахари. Пісок є причиною того, що вже другий день жителі Дніпра можуть спостерігати тьмяне біле небо з неяскравими променями сонця. Синоптики заявили, що пил впливає на якості повітря і може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, літніх та дітей і порадили всім по можливості зайвий раз не виходити з дому та не відчиняти вікна.

Причина пилових бур

При зустрічі сухого грунту і сильного вітру останній піднімає в атмосферу велику кількість піску або пилу. Частинки якого не залишаються на одному місці, а переносяться тим самим вітром на тисячі кілометрів. Крім Сахари, основними джерелами пилових бурь можуть бути регіони Центральної Азії та Китаю, Австралія та Аравійський півострів.

Вітер може гнати частинки пилу та піску на сотні та тисячі кілометрів не тому, що він такий сильний, а тому, що на зустрічі йому не трапляється достатньої кількості дерев. Саме дерева, кущі та інші зелені насадження можуть «гальмувати» пилову бурю, а то й зовсім осадити її. Вирубування лісів, велике використання води, випасання великої кількості худоби призводить до того, що в різних країнах стає все більше площ, де немає зелених насаджень, а є лише суха земля. Разом із зміною клімату та підвищенням температури це призводить до того, що пил з Африки може практично безперешкодно «мандрувати» до різних країн.

Шкода від піщаних бур

Піщані бурі в першу чергу впливають на якість повітря. Вони не такі шкідливі, як вихлопи від автомобілів або викиду промислових заводів, але також можуть спровокувати низку респіраторних захворювань. Насамперед, це астма, пневмонія, алергії або вони можуть посилити вже наявні хронічні респіраторні недуги.

Частинки пилу повітря можуть переносити інфекційні захворювання.

Також пилові бурі можуть знищувати посіви, забруднювати техніку.

Які бувають пилові бурі

Пилові бурі можуть бути різних кольорів: чорна – коли у повітря піднімається пил від чорнозему, жовта та бура – коли буря виникає через велику кількість сухого суглинку та супіску, біла – через солончак. Усі вони впливають стан повітря.

Пилові бури в Україні

Для нашої країни пилова буря не рідкість. Так, останню масштабну бурю було зафіксовано в нашій країні навесні 2020 року. Тоді безсніжна зима спричинила зниження рівня ґрунтових вод, через що на полях з’явився пил, а сильний вітер (його швидкість доходила до 20 м/с) рознесла пил по містах.

Катастрофічні пилові бурі були в Україні в 1960, 1969, 1984 роках. Вони не лише вплинули на стан повітря та здоров’я мешканців країни, а й завдали економічних збитків. Сильна буря може перенести тонни ґрунту з одного місця на інше, знищити родючий шар землі, змінити рельєф місцевості або занапастити врожай.

Пилова буря 2024

Українські синоптики зазначили, що пил із пустелі – це не пилова буря. Явище називають «легким погіршенням видимості» та «зниженням якості повітря», яке протримається у найближчі кілька днів. Коли небо стане чистим, а якість повітря покращиться – невідомо.

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