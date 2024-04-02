Незвичайні гори у Дніпрі і поруч: павукоподібна Монашка, Лиса та Біла

У Дніпрі та області є велика кількість гір. Про них мало відомо, але ці гори є улюбленим місцем відпочинку людей, які мешкають біля них. З пагорбів відкривається чудовий краєвид на той населений пункт, де знаходиться гора.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку маловідомих, але цікавих гір, розташованих у Дніпрі і поруч.

Божа гора

Божа гора знаходиться на кордоні Карнаухівки та Таромського. Варіантів походження назви – кілька. Згідно з одним із них, на цю гору козаки перед походом приходили молитися Богові. Інша версія говорить про те, що кілька століть тому на горі жив самотній чоловік високого зросту і з чорною довгою бородою. Він був багатий і допомагав бідним, через що його прозвали «Бог». Третя версія говорить про те, що люди їхали з возами дорогою, а коли бачили на своєму шляху гору, то говорили: «О, Боже, ще й гора». Яка з них правдива – сказати точно не можна.

Влітку на горі росте велика кількість трав та квітів. Точна її висота невідома.

Гора Монашка

Гора Монашка знаходиться біля Підгородного на правому березі річки Кільчень. Поруч із нею знаходиться археологічна пам’ятка місцевого значення – павукоподібний Майдан та царський курган скіфів. Сама гора Монашка має кілька пагорбів і чаш. Весною на схилах гори розквітає велика кількість квітів, переважно червоних маків. Вважається, що на цій горі на початку XVIII козаки варили селітру.

Лиса гора

Є на Дніпропетровщині і своя Лиса гора. Знаходиться вона у Кривому Розі, над річкою Інгулець. Ця гора – улюблене місце покатушок для велосипедистів та тих, хто просто хоче побути на природі біля води, не їдучи далеко з міста. На горі практично немає жодної рослинності – звідси вона і отримала свою назву.

Біла гора

Біла гора також знаходиться у Кривому Розі. Свою назву вона отримала через поклади вапнякової породи. Біла гора вважається улюбленим місцем велосипедистів та любителів екстриму – з неї не тільки відкривається вид на місто, але тут є кілька крутих спусків та доріг для квадроциклів. Одразу за горою знаходиться озеро. У теплу пору року тут полюбляють відпочивати ще й місцеві мешканці.

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