В одному з районів Дніпра ще 40 років тому існували дерев’яні бараки (ФОТО)

Після Другої світової війни у різних районах Дніпра було збудовано бараки. Будували їх полонені німці, а жили в них робітники із сім'ями, які займаються будівництвом міста. Частину таких бараків зводили із каменю, частина – із дерева.

Журналісти dnepr.info довідалися, як такі бараки виглядали 40 років тому у Дніпрі.

Будівлі будувалися одна та двоповерхові. Як будівельний матеріал часто вибиралося дерево. Будівлі не мали зручностей. Родин в одному бараку могло бути кілька – залежно від того, скільки кімнат було у приміщенні. Кухня була спільна, але всі намагалися зробити невеликий кухонний куточок у своїй «квартирі». Щоб максимально відокремитися від сусідів, намагалися зробити окремий вхід, щоб не миготіти в загальному коридорі. Але таке було рідко.

«У будинку був спільний коридор. Він був не дуже великий, але кімнати були цілком просторі. У такому бараку жила моя однокласниця, ми у дитинстві кілька разів приходили до неї у гості. Пам’ятаю, у них було дуже облаштоване, гарне подвір’я, там росли фруктові дерева, була невелика альтанка для обідів», – згадує мешканка Дніпра Ольга Єгорова.

Жителі бараків усі побутові справи – приготування їжі, прання, тощо – усе намагалися робити у дворі на вулиці, бо там було більше місця.

Особливо багато дерев’яних бараків було на житловому масиві Західний. Ще у 1980-х роках там жили люди. Але пізніше людей переселили у нове житло, а дерев’яні бараки довгий час стояли безхазяйні. Згодом їх знесли.

фото: С. Василенко, група «Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста»

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