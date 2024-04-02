Частині пенсіонерів у Дніпрі пенсію перерахують у квітні, а додаткові виплати вони отримають лише у червні

Цього місяця понад 650 тис працюючим пенсіонерам перерахують пенсії. Проте збільшені виплати вони матимуть змогу отримати лише у червні.

Чому так вийшло і хто може розраховувати на збільшені пенсійні виплати – дізнались журналісти dnepr.info.

Кому перерахують

Щороку в Україні у квітні місяці проводиться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Проводять його лише для тих, хто відпрацював не менше ніж 24 місяці після попереднього перерахунку або виходу на пенсію. Для тих, хто пропрацював 12 чи 23 місяці – перерахунок не проводиться.

Для того, щоб Пенсійний фонд України зміг провести автоматичний перерахунок, пенсіонер станом на 1 березня 2024 року повинен мати не менше двох років страхового стажу після виходу на пенсію.

Також пенсію перерахують тим пенсіонерам, які вже мають 30 і 35 років трудового стажу, їм уже виповнилося 65 років, але при цьому вони отримували пенсію менше 3,2 тис грн.

Які показники враховуватимуть

При перерахунку показник середньої зарплати, який враховувався при призначенні чи попередньому перерахунку пенсії, не змінюватиметься.

Які документи необхідні

Для тих пенсіонерів, які мають на 1 березня 2024 року 24 місяці додаткового страхового стажу, жодних документів до Пенсійного фонду подавати не потрібно. Все буде здійснено автоматично.

А ті, хто захоче провести перерахунок пенсії після квітня 2024 року, необхідно буде звернутися до ПФУ. Зробити це можна або особисто – у сервісному центрі або через портал послуг Пенсійного фонду. Потрібні будуть документи, що підтверджують додатковий страховий стаж.

Коли почнуть платити

Незважаючи на те, що перерахунок пенсії буде проводитись у квітні, пенсію зі збільшеними доплатами люди зможуть отримати лише у червні. Справа в тому, що «перегляд» буде проведено лише після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал 2024 року. А це станеться не раніше, ніж 10 травня. Тож лише у червні частина пенсіонерів, яким буде проведено перерахунок пенсії, зможуть отримати не лише збільшені розміри виплат, а й доплату за попередні місяці (квітень та травень).

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