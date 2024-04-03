Круглий «Марчелло», з топінгом та пудрою: ТОП-3 місця, де в Дніпрі можна скуштувати пончики

Раніше пончики у Дніпрі можна було купити прямо на вулицях чи біля зупинок громадського транспорту. Це були звичайні кондитерські вироби, посипані цукровою пудрою, без начинок. Але згодом до Дніпра «прийшли» інші пончики – з начинкою та в глазурі. Спробувати їх можна в різних закладах міста, частина кафе працює і з доставкою.

Журналісти dnepr.info дізналися, де можна спробувати пончики у Дніпрі та яка їхня середня ціна.

Ім’я для кожного

Заклад «Ponchyk Boy» знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 3 та позиціонує себе як «пончикова». Щомісяця у меню з’являються пончики з новим смаком. Особливістю закладу є те, що кожен пончик у них названий чоловічим ім’ям. У меню є пончики «Валерій», «Марчело», «Деймон», у кожного – свій смак та своя начинка.

Разом із пончиками замовити тут можна не лише чай, каву, а й лимонади. Середня вартість пончика – 70 грн. Приготувати пончик можуть безпосередньо при відвідувачі. Є можливість замовити частування з кур’єром або забрати із собою.

Не тільки пончики

Практично поряд, на вулиці Січових Стрільців,2 у березні цього року відкрився ще один заклад, що спеціалізується на пончиках. «БПШ» – розшифровується як «Біляш, пончик, шаурма». Тут, крім пончиків, можна спробувати ще й беляші з шаурмою.

У закладі пончики подають з різними соусами і в цукровій пудрі без різних начинок, глазурі також немає. 6 пончиків з цукровою пудрою тут коштуватимуть 29 грн.

Разом з чотирилапим

Спробувати пончики можна і в кав’ярні French. Donuts. Особливістю закладу є те, що сюди можна прийти із собакою. Тут дуже люблять французьких бульдогів. Ці милі собаки не лише дали назву закладу, а й їхні портрети висять у всьому залі.Тут продають пишні круглі пончики з цукровою пудрою та топінгом із більш ніж 20 різних смаків.

Крім пончиків у закладі можна скуштувати макаронси, тарти, морозиво та попити всю каву. Кав’ярня знаходиться на вулиці Миронова,10.

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