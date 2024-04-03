Круглий «Марчелло», з топінгом та пудрою: ТОП-3 місця, де в Дніпрі можна скуштувати пончики

Журналісти dnepr.info дізналися, де можна спробувати пончики у Дніпрі та яка їхня середня ціна.
Заклад «Ponchyk Boy» знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 3 та позиціонує себе як «пончикова». Щомісяця у меню з’являються пончики з новим смаком. Особливістю закладу є те, що кожен пончик у них названий чоловічим ім’ям. У меню є пончики «Валерій», «Марчело», «Деймон», у кожного – свій смак та своя начинка.
Разом із пончиками замовити тут можна не лише чай, каву, а й лимонади. Середня вартість пончика – 70 грн. Приготувати пончик можуть безпосередньо при відвідувачі. Є можливість замовити частування з кур’єром або забрати із собою.
Практично поряд, на вулиці Січових Стрільців,2 у березні цього року відкрився ще один заклад, що спеціалізується на пончиках. «БПШ» – розшифровується як «Біляш, пончик, шаурма». Тут, крім пончиків, можна спробувати ще й беляші з шаурмою.
У закладі пончики подають з різними соусами і в цукровій пудрі без різних начинок, глазурі також немає. 6 пончиків з цукровою пудрою тут коштуватимуть 29 грн.
Спробувати пончики можна і в кав’ярні French. Donuts. Особливістю закладу є те, що сюди можна прийти із собакою. Тут дуже люблять французьких бульдогів. Ці милі собаки не лише дали назву закладу, а й їхні портрети висять у всьому залі.Тут продають пишні круглі пончики з цукровою пудрою та топінгом із більш ніж 20 різних смаків.
Крім пончиків у закладі можна скуштувати макаронси, тарти, морозиво та попити всю каву. Кав’ярня знаходиться на вулиці Миронова,10.
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