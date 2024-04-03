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  • Які категорії чоловіків можуть виїхати з України у 2024 році: оновлений список

Які категорії чоловіків можуть виїхати з України у 2024 році: оновлений список

Сьогодні 14:58
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Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про внесення змін до Правил перетину державного кордону громадянам України» та дозволив деяким категоріям чоловіків виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Новости Днепра про Які категорії чоловіків можуть виїхати з України у 2024 році: оновлений список

Журналісти dnepr.info дізналися, яким умовам мають відповідати чоловіки, щоб виїхати за кордон під час повномасштабного вторгнення.

Які студенти можуть виїхати з України

Перетнути кордон зможуть студенти віком від 18 до 22 років, які при цьому не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Дозволено буде виїзд і тим, хто навчається на денній формі навчання у вишах України. Межі України зможуть покинути ті, хто їде на навчання до іноземних вишів, щоправда виїхати можна буде лише на 1 семестр, потім довідку з вишу треба буде постійно оновлювати та підтверджувати, що студент все ще здобуває вищу освіту, а не відрахований.

Також матимуть змогу виїхати за кордон учасники програми академічної мобільності. Для цього при собі їм необхідно мати довідку з вишу про направлення на навчання до іноземного вишу та низку довідок, серед яких документ про підтвердження рівня знання мови, на якій вестиметься навчання, е-квиток студента, військово-облікові документи з відповідними дозволами від районного, міського ТЦК та центру соціальної підтримки.

Працівники судів та артисти

Окрім студентів, виїхати за кордон можуть члени екіпажу корабля, які направляють на роботу на морських суднах та судах внутрішнього плавання, працівники залізничного транспорту, авіації, водії транспортних засобів із ліцензією на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів.

Також поїхати в іншу країну під час військового стану можуть тренери та спортсмени – для участі у змаганнях, волонтери для заводу гуманітарної домопомоги, діячі культури для благодійного збору коштів на ЗСУ.

Супроводжуючі особи

Також за кордон можуть виїхати ті чоловіки, які постійно доглядають осіб з інвалідністю І та ІІ груп та супроводжують їх для лікування за межі країни. Батьки, які самостійно виховують дітей віком до 18 років. А також самі особи з інвалідністю за наявності документів, що підтверджують.

З «білим» квитком

Перетнути кордон можуть і чоловіки, які отримали відстрочку від служби на строк до 6 місяців. Тим, кому дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я – на лікування або у зв’язку з роботою.

Які документи необхідні

Для перетину кордону необхідно мати паспорт громадянина України, закордонний паспорт і довідку від ТЦК, вузу або висновок МСЕК

 

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Новости Днепра про Які категорії чоловіків можуть виїхати з України у 2024 році: оновлений списокУкраїнська Новости Днепра про Які категорії чоловіків можуть виїхати з України у 2024 році: оновлений списокРусский

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