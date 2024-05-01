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  • В Україні збільшилася кількість мільйонерів: скільки їх на Дніпропетровщині

В Україні збільшилася кількість мільйонерів: скільки їх на Дніпропетровщині

Сьогодні 15:33
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В Україні стало більше мільйонерів.

Новости Днепра про В Україні збільшилася кількість мільйонерів: скільки їх на Дніпропетровщині

За підсумками деклараційної податкової кампанії, в Україні зросла кількість мільйонерів. Число українців, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 мільйон гривень, – 10,7 тисячі осіб.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Станом на 1 травня українці подали 172 тисячі податкових декларацій. У них задекларовано річний дохід в обсязі 218,5 мільярдів гривень.

«Кількість громадян, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 мільйон гривень – 10,7 тисячі осіб (+1,2 тисячі осіб порівняно з минулим роком)», – зазначив Гетманцев.

Для порівняння, у 2020 році, за даними Державної податкової служби, доходи в розмірі понад 1 млн гривень задекларували 1800 українців.

  • Найбільше гривневих мільйонерів проживає у Києві – 702 особи.
  • На другому місці – Харківська область – 143 людини.
  • На третьому – Дніпропетровська область – 129 осіб.

Дохід у понад 1 мільйон у 2023 році задекларували 459 жителів Дніпропетровської області. Такими є результати кампанії з декларування ДПС за 2023 рік. 

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Новости Днепра про В Україні збільшилася кількість мільйонерів: скільки їх на ДніпропетровщиніУкраїнська

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