Чем отличается субсидия и льгота на оплату коммуналки и можно ли их оформить одновременно

Журналисты dnepr.info узнали чем отличаются льготы и субсидии на коммуналку и возможно ли одновременно получать и первое, и второе.
Субсидия – это материальная помощь тем, чьи доходы не позволяют самостоятельно и в полном объеме платить за коммунальные услуги либо стоимость отопления, воды и электроэнергии забирает из семейного бюджета более 15-20%. Если доходы домохозяйства улучшаться, то субсидию платить перестанут. В Украине средний размер субсидии в отопительный сезон составил 1410 грн.
Для получения субсидии в ПФУ необходимо подать заявление и заполнить декларацию.
Помощь не назначат, если кто-либо из домохозяйства за год совершил покупку на более чем 50 тыс грн, получил наследство, купил машину, недвижимость или у него есть еще одна квартира. Также субсидию могут не назначить или перестать платить, если у получателя есть долги по коммуналке более 680 грн.
Льгота – это скидка на оплату коммунальных услуг. Она может предоставляться без учета доходов. На льготу могут рассчитывать многодетные семьи, дети войны, лица, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС, военные, члены семей погибших ветеранов войны, ветераны войны.
Эти категории граждан имеют право на скидку при оплате коммуналки в 25, 50 или 100%
При наличии права на льготы и получение субсидии предоставляется только один вид помощи.
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