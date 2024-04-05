Чим відрізняється субсидія та пільга на оплату комуналки і чи можна їх оформити одночасно

Під час оплати комунальних послуг мешканці Дніпра можуть оформити субсидію чи пільгу. І перше і друге дає можливість суттєво економити на комуналці, але водночас це різні форми допомоги.

Журналісти dnepr.info дізналися чим відрізняються пільги та субсидії на комуналку і чи можливо одночасно отримувати і перше, і друге.

Субсидія та кому її надають

Субсидія – це матеріальна допомога тим, чиї доходи не дозволяють самостійно та в повному обсязі платити за комунальні послуги або вартість опалення, води та електроенергії забирає із сімейного бюджету понад 15-20%. Якщо доходи домогосподарства покращуватимуться, то субсидію платити перестануть. В Україні середній розмір субсидії у опалювальний сезон становив 1410 грн.

Що потрібно для отримання субсидії

Для отримання субсидії до ПФУ необхідно подати заяву та заповнити декларацію.

Кому не призначать субсидію

Допомогу не призначать, якщо хтось із домогосподарства за рік здійснив покупку на більш ніж 50 тис грн, отримав спадщину, купив машину, нерухомість або має ще одну квартиру чи рахунок у банку. Також субсидію можуть не призначити або перестати платити, якщо отримувач має борги по комуналці понад 680 грн.

Що таке пільга та кому її надають

Пільга – це знижка на оплату комунальних послуг. Вона може надаватися без урахування доходів. На пільгу можуть розраховувати багатодітні сім’ї, діти війни, особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, військові, члени сімей загиблих ветеранів війни, ветерани війни.

Ці категорії громадян мають право на знижку при сплаті комуналки у 25, 50 чи 100%

За наявності права на пільги та отримання субсидії надається лише один вид допомоги.

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