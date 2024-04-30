Обломки разлетелись на 1,5 км: появилось видео удара по Одессе ракетой с кассетными боеприпасами

К вечеру 29 апреля россияне атаковали Одессу. На сегодня известно о пяти погибших и более тридцати травмированных людях. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии.
Удар был нанесен баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом, сообщил Генпрокурор Костин.
Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения, — отметил Гепрокурор.
В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Правоохранители считают, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить больше мирных украинцев.
Расследование продолжается.
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