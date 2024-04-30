Обломки разлетелись на 1,5 км: появилось видео удара по Одессе ракетой с кассетными боеприпасами

Прокуратура показала видео с момента удара российской баллистической ракеты Искандер-М по Одессе.

К вечеру 29 апреля россияне атаковали Одессу. На сегодня известно о пяти погибших и более тридцати травмированных людях. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии.

Удар был нанесен баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом, сообщил Генпрокурор Костин.

Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения, — отметил Гепрокурор.

В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Правоохранители считают, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить больше мирных украинцев.

Расследование продолжается.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: