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Уламки розлетілися на 1,5 км: з’явилося відео удару по Одесі ракетою з касетними боєприпасами

Сьогодні 13:31
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Прокуратура показала відео з моментом удару російської балістичної ракети Іскандер-М по Одесі.

Новости Днепра про Уламки розлетілися на 1,5 км: з'явилося відео удару по Одесі ракетою з касетними боєприпасами

Надвечір 29 квітня росіяни атакували Одесу. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих та понад тридцять травмованих людей. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані.

Удар було здійснено балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом, повідомив Генпрокурор Костін.
 
Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення, – зазначив Гепрокурор.
 
У радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Правоохоронці вважають, що рішення щодо використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами ЗС РФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців.
 
Розслідування триває. 
 

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Новости Днепра про Уламки розлетілися на 1,5 км: з'явилося відео удару по Одесі ракетою з касетними боєприпасамиУкраїнська

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