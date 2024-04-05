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Исчез вместе с кинотеатром: как выглядел фонтан на Победе у «Салюта» (ФОТО)

Сегодня 15:21
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Кинотеатр «Салют» появился на жилмассиве Победа в 1976 году. Кинозал был «подарком» жителям района в День города. Кинотеатр был рассчитан на 800 мест. На то время это был один из самых больших залов во всем городе.

Новости Днепра про Исчез вместе с кинотеатром: как выглядел фонтан на Победе у «Салюта» (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел не только кинотеатр, а фонтан рядом.

Новости Днепра про Исчез вместе с кинотеатром: как выглядел фонтан на Победе у «Салюта» (ФОТО)

Кинозал сразу стал одним из символов города. Здание «Салюта» стали печатать на открытках, в его честь выпустили специальный почтовый конверт. Рядом с ним была небольшая клумба, в теплое время года всегда густозасаженная цветами  и фонтан. Последний стал излюбленным местом жителей района. Те, кто не ходил в кино по вечерам назначал у фонтана встречи, сюда приходили просто посидеть у воды, на кромке чаши постоянно играли дети.

Новости Днепра про Исчез вместе с кинотеатром: как выглядел фонтан на Победе у «Салюта» (ФОТО)

В 1990-х годах «Салют» выжить смог, а вот фонтан – нет. В один из сезонов его просто не включили и с тех пор чаша фонтана не видела воды. Тут по-прежнему назначались встречи, гуляли дети, но любоваться на фонтан и охлаждаться у воды в летнее жаркое время сюда уже не приходили.

Новости Днепра про Исчез вместе с кинотеатром: как выглядел фонтан на Победе у «Салюта» (ФОТО)

В 2021 году фонтан, как и кинотеатр прекратили свое существование. На их месте строится современный жилой комплекс на 22 этажа.

Новости Днепра про Исчез вместе с кинотеатром: как выглядел фонтан на Победе у «Салюта» (ФОТО)

фото: группа «Ностальгия по Днепру», «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Исчез вместе с кинотеатром: как выглядел фонтан на Победе у «Салюта» (ФОТО)Українська Новости Днепра про Исчез вместе с кинотеатром: как выглядел фонтан на Победе у «Салюта» (ФОТО)Русский

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