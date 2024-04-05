Исчез вместе с кинотеатром: как выглядел фонтан на Победе у «Салюта» (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел не только кинотеатр, а фонтан рядом.
Кинозал сразу стал одним из символов города. Здание «Салюта» стали печатать на открытках, в его честь выпустили специальный почтовый конверт. Рядом с ним была небольшая клумба, в теплое время года всегда густозасаженная цветами и фонтан. Последний стал излюбленным местом жителей района. Те, кто не ходил в кино по вечерам назначал у фонтана встречи, сюда приходили просто посидеть у воды, на кромке чаши постоянно играли дети.
В 1990-х годах «Салют» выжить смог, а вот фонтан – нет. В один из сезонов его просто не включили и с тех пор чаша фонтана не видела воды. Тут по-прежнему назначались встречи, гуляли дети, но любоваться на фонтан и охлаждаться у воды в летнее жаркое время сюда уже не приходили.
В 2021 году фонтан, как и кинотеатр прекратили свое существование. На их месте строится современный жилой комплекс на 22 этажа.
фото: группа «Ностальгия по Днепру», «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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