Цены на дома в разных районах Денпра: где дешевле всего можно купить недвижимость (ФОТО)

Частный дом имеет много преимуществ по сравнению с квартирой. Тут нет шумных соседей за стеной, никто рано утром не разбудит дрелью, также при покупке такой дом выгоднее, чем квартира аналогичного метража – дома стоят дешевле. Но вместе с тем, за таким домом нужен постоянный «уход» необходимо контролировать состояние крыши, убирать во дворе, проверять состояние счетчиков и прочее. Купив недорогой дом в Днепре покупатель должен быть готов к тому, что ему потребуется вложить дополнительные средства в ремонт помещения и облагораживания участка.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых домов в разных районах Днепра.

Индустриальный район

Дома, которые тут продаются – одни из самых дешевых в нашей подборке. Купить небольшое здание на 40 кв м общей площади тут обойдется в 140 тыс грн. В доме 3 комнаты. Дом глинобитный, обложен кирпичом. Есть газовое и печное отопление. Воды в доме нет – во дворе есть колонка. Туалет также находится на улице. При этом, участок достаточно обширный – 32 сотки земли. Во дворе есть сарай, погреб. Покупателю достанутся все хозяйственные принадлежности.

Дом находится в районе массива Левообережный.

АНД-район

Купить самый дешевый дом в этом районе можно за 519 тыс грн. Он стоит на участке в 15 соток. Дом одноэтажный, 3-х комнатный, стены со шлакобетона. Участок находится на берегу озера. Под домом есть погреб, во дворе гараж. В доме печное отопление, во дворе есть скважина с водой. Зданию требуется ремонт.

Дом находится в районе Шпакового переулка.

Самарский район

В Самарском районе Днепра можно купить дешевый дом по цене 588 тыс грн. В доме 3 комнаты, его общая площадь 65 кв м. Здание стоит на участке в 6 соток. Во дворе есть сад, гарад, подсобки, колодец, летний душ и туалет. В доме есть вода, газ, канализация, отопление. Покупателю достанется вся мебель и техника.

Дом находится на жилмассиве Игрень.

Соборный район

Небольшой дом на 49 кв м общей площади в Соборном районе Днепра обойдется в 999,7 тыс грн. Дом одноэтажный, в нем 3 комнаты. Проведены все коммуникации. С окна дома видно Днепр. Стены глинобитные. Размер участка, где расположено здание – 6,5 соток, есть хозпостройки.

Двор находится неподалеку от ТЦ «Нагорка».

Шевченковский район

Купить дом в Шевченковском районе Днепра можно за 1,076 млн грн. Это одно из самых дешевых предложений на данный момент на специализированном сайте по недвижимости. В доме 3 комнаты, общая площадь 46 кв м, есть подвал. Два года назад в доме был ремонт. Удобства на улице, но при желании его можно обустроить и в помещении. На участке навес для авто и небольшой сарай.

Дом находится вверху улицы Сечевых Стрельцов. Автор объявления отмечает, что возможен обмен на авто с доплатой или равноценный.

Центральный район

Самый дешевый дом в Центральном районе Днепра обойдется в 1,3 млн грн. За эти деньги покупатель получит участок на 8,5 соток со зданием на 50 кв м общей площади и тремя комнатами. Дом был построен более 15 лет назад. В доме есть электричество, вода, газовый котел, колонка, ванна, туалет, погреб. Во дворе есть сарай.

Как утверждает автор объявления, крыша в доме не течет, а на стенах нет трещин. Но само здание внутри нуждается в косметическом ремонте.

Дом находится неподалеку от Привокзальной площади.

Новокодакский район

Недорогой дом в Новокодакском районе в Днепре можно купить почти за 654 тыс грн. Здание одноэтажное, в нем 2 комнаты. Общая площадь помещения 63 кв м. В доме есть все удобства, во дворе – своя скважина. Во дворе сливная яма. Есть обычное и каминное отопление. В доме есть электричество. Участок, где находится дом – 4 сотки. Новому покупателю достанется вся техника.

Дом находится в районе Белой балки в Диеевке.

Чечеловский район

Самый недорогой дом в Чечеловском районе Днепра обойдется в 692 тыс грн. Дом находится в районе улицы Рабочей. В здании 3 комнаты, его общая площадь 43 кв м. В доме есть все коммуникации, установлен котел. Дому необходим ремонт.

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