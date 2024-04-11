Какие пенсионеры в Днепре летом 2024 года рассчитывать на прибавку к пенсии

В апреле в Украине проводится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Для того, чтобы выплаты пересчитали, пенсионеру необходимо иметь минимум 2 года трудового стажа после того, как они вышли на заслуженный отдых.

Журналисты dnepr.info узнали, как будет проходить перерасчет выплат и кому их повысят.

Кому пересчитают пенсию

Как отметили в ПФУ, перерасчет проводится ежегодно и автоматически. Подпадают под него те, кто имеет кратное двум количество лет официального трудового стажа после выхода на пенсию. Если стажа насчитывается год или три года – перерасчет проводится не будет.

Пересчитают пенсию только тем, кто имеет необходимый трудовой стаж на апрель месяц. То есть если пенсионер устроился на работу в июне 2022 года, то перерасчет ему нужно будет делать лично в июне 2024 года.

Выплаты пенсионеры смогут получить только в июле, поскольку хоть перерасчет и будет проходить в мае, но Пенсионный фонд будет ждать квартальных отчетов предприятий, конечный срок сдачи которых – май.

Кому положена надбавка за возраст

Также пенсионеры, которым уже исполнилось 70, 75 и 80 лет смогут получить прибавку в 300, 456 и 570 грн соответственно. Это называется «возрастная» доплата.

Какая будет минимальная пенсия

Минимальная пенсия в Украине в апреле также чуть вырастет. По закону если человеку исполнилось 65 лет и он имеет полный необходимый стаж, то ему не могут платить пенсию меньше, чем 40% от минимальной зарплаты. С апреля этого года минималка выросла до 8 тыс грн, а это значит, что пенсия должна быть не менее 3,2 тыс грн.

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