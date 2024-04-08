Как в Днепре 50 лет назад выглядел «уличный гугл»: где в городе находилась «Горсправка»

Журналисты dnepr.info узнали, как раньше выглядела «Горсправка» в Днепре, где она находилась и что там можно было узнать.
Отделов горсправки в Днепре было несколько – на разных берегах. Одно из них находилось на центральном проспекте, неподалеку от Главпочтамта.
В справочном бюро можно было получить самые разные справки. Это и информацию о телефонах и адресах жителей города и местных учреждений, а также данные о расписании полетов, поездок или задержках рейсов. Можно даже было узнать каким транспортом добраться до той или иной улицы.
Опознать отдел «Горсправки» можно было по надписи и светящимся в вечернее время буквам.
«В семидесятых был казус с этой надписью. Перестали как-то ночью светиться буквы «п» и «в». И две ночи светилось совсем другое слово. Потом до кого-то дошло и сначала прилепили вместо , «в» перевёрнутую , «я».На этом снимке она и есть. Ночью это более заметно было. Но получилось ещё лучше и перестали включать на ночь, пока и букву «п» не заменили. Не было тогда телефонов с камерами, не запечатлел никто сей казус», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Виктор Приходько.
Анонимно и бесплатно информацию получить было нельзя. Чтобы узнать нужные данные — нужно было заполнить специальный бланк. Дороже всего стоила информация о месте проживания или телефоном номере какого-либо человека. Дешевле всего – «продавали» данные о необходимых автобусных маршрутах или расписании транспорта.
фото: группа «Ностальгия по Днепру»
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