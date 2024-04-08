Як у Дніпрі 50 років тому виглядав «вуличний гугл»: де у місті знаходилась «Горсправка»

Раніше по Дніпру можна було побачити кілька невеликих будівель із вивіскою «Горсправка». Це були свого роду сервісні центри з надання інформації мешканцям міста. Дані в них дізнатися можна було різні.

Журналісти dnepr.info дізналися, як раніше виглядала «Горсправка» у Дніпрі, де вона знаходилася і що там можна було дізнатися.

Відділів міськдовідки у Дніпрі було кілька – на різних берегах. Одне з них знаходилося на центральному проспекті, неподалік Головпоштамту.

У довідковому бюро можна було отримати різні довідки. Це і інформація про телефони та адреси мешканців міста та місцевих установ, а також дані про розклад польотів літаків, поїздок чи затримки рейсів. Можна навіть було дізнатися яким транспортом дістатись тієї чи іншої вулиці.

Впізнати відділ «Горсправки» можна було за написом і літерами, що світилися у вечірній час.

«У сімдесятих був казус із цим написом. Якось перестали вночі світитися літери «п» і «в». І дві ночі світилося зовсім інше слово. Потім до когось дійшло і спочатку приліпили замість «в» перевернуту, «я». На цьому знімку вона і є. Вночі це помітніше було. Але вийшло ще краще і перестали включати на ніч, доки й букву «п» не замінили. Не було тоді телефонів з камерами, не зафіксував ніхто цей казус», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Віктор Приходько.

Анонімно та безкоштовно інформацію отримати було не можна. Щоб дізнатися потрібні дані, потрібно було заповнити спеціальний бланк. Найдорожче коштувала інформація про місце проживання або номер телефону будь-якої людини. Найдешевше – «продавали» дані про необхідні автобусні маршрути або розклад транспорту.

фото: група “Ностальгія по Дніпру”

Читайте також:

Українська Русский

Автор: