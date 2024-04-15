История старинного дома на Кельнском бульваре: тут находилась легендарная вареничная (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю этого небольшого здания.
Двухэтажный дом на перекрестке бывшей улицы Исполкомовской и центрального проспекта был возведен в середине 1880-х годов. Строился он как доходный. В то время в городе был бум строительства доходных домов, а нынешний бульвар был началом новой улицы, которую только-только создали. Находилась эта улица возле балки и долгое время тут никто не хотел жить и строиться. Здание было возведено напротив Городской Думы того времени.
Тут можно было довольно дешево снять небольшую комнату со своей столовой. На первом этаже было несколько магазинов. После 1920-х годов здание превратилось в коммунальный дом, но пробыло в таком состоянии недолго – до Второй мировой войны.
После освобождения Днепра в 1943 году дом был восстановлен, но в нем решили не размещать жильцов, а приспособить для других нужд – в здании открылось несколько заведений и вареничная.
«Я очень любила бывать в этой вареничной, не могла проходить мимо. А иногда даже специально приезжала туда. Всегда была порцию вареников с мясом и на закуску – с творогом. Очень жаль, что ее больше нет», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Татьяна Осипова.
В «Вареничной» можно было заказать и попробовать не только вареники с мясом, картошкой, капустой или сыром, но и галушки, суп с фрикадельками, салат с капустой и даже тертую морковку с сахаром.
Кроме «Вареничной» в доме был магазин украинских сувениров и цветов.
«А еще там был маленький цветочный магазин. Когда я выходила замуж в январе 1974 года смогла достать там величезный букет сирени и все гости были в восторге – сирень в январе», — вспоминает социальной сети Facebook жительница Днепра Ирина Найденко.
Позже здание стало рушится, но в начале 2000-х его выкупил частный инвестор и отреставрировал. В бывшем доходном доме теперь на первом этаже находятся магазины, а на последнем – сдаются в аренду офисные помещения.
фото oldcity.dp.ua, Е. Присягина
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