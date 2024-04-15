Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • История старинного дома на Кельнском бульваре: тут находилась легендарная вареничная (ФОТО)

История старинного дома на Кельнском бульваре: тут находилась легендарная вареничная (ФОТО)

Сегодня 15:35
просмотров

На пересечении Кельнского бульвара и проспекта Яворницкого в Днепре стоит небольшое старинное здание. За весь его долгий период существование в здании сменилось несколько владельцев, а само оно несколько раз меняло свое предназначение.

Новости Днепра про История старинного дома на Кельнском бульваре: тут находилась легендарная вареничная (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю этого небольшого здания.

Новости Днепра про История старинного дома на Кельнском бульваре: тут находилась легендарная вареничная (ФОТО)

Двухэтажный дом на перекрестке бывшей улицы Исполкомовской и центрального проспекта был возведен в середине 1880-х годов. Строился он как доходный. В то время в городе был бум строительства доходных домов, а нынешний бульвар был началом новой улицы, которую только-только создали. Находилась эта улица возле балки и долгое время тут никто не хотел жить и строиться.  Здание было возведено напротив Городской Думы того времени.

Новости Днепра про История старинного дома на Кельнском бульваре: тут находилась легендарная вареничная (ФОТО)

Тут можно было довольно дешево снять небольшую комнату со своей столовой. На первом этаже было несколько магазинов. После 1920-х годов здание превратилось в коммунальный дом, но пробыло в таком состоянии недолго – до Второй мировой войны.

Новости Днепра про История старинного дома на Кельнском бульваре: тут находилась легендарная вареничная (ФОТО)

 

После освобождения Днепра в 1943 году дом был восстановлен, но в нем решили не размещать жильцов, а приспособить для других нужд – в здании открылось несколько заведений и вареничная.

Новости Днепра про История старинного дома на Кельнском бульваре: тут находилась легендарная вареничная (ФОТО)

«Я очень любила бывать в этой вареничной, не могла проходить мимо. А иногда даже специально приезжала туда. Всегда была порцию вареников с мясом и на закуску – с творогом. Очень жаль, что ее больше нет», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Татьяна Осипова.

В «Вареничной» можно было заказать и попробовать не только вареники с мясом, картошкой, капустой или сыром, но и галушки, суп с фрикадельками, салат с капустой и даже тертую морковку с сахаром.

 

Кроме «Вареничной» в доме был магазин украинских сувениров и цветов.

Новости Днепра про История старинного дома на Кельнском бульваре: тут находилась легендарная вареничная (ФОТО)

«А еще там был маленький цветочный магазин. Когда я выходила замуж в январе 1974 года смогла достать там величезный букет сирени и все гости были в восторге – сирень в январе», — вспоминает социальной сети Facebook жительница Днепра Ирина Найденко.

Новости Днепра про История старинного дома на Кельнском бульваре: тут находилась легендарная вареничная (ФОТО)

Позже здание стало рушится, но в начале 2000-х его выкупил частный инвестор и отреставрировал. В бывшем доходном доме теперь на первом этаже находятся магазины, а на последнем – сдаются в аренду офисные помещения.

фото oldcity.dp.ua, Е. Присягина

Читайте также:

Новости Днепра про История старинного дома на Кельнском бульваре: тут находилась легендарная вареничная (ФОТО)Українська Новости Днепра про История старинного дома на Кельнском бульваре: тут находилась легендарная вареничная (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В центре Днепра разбирают еще один старинный дом: тут была гостиница и поликлиника (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:54
    В центре Днепра разбирают еще один старинный дом: тут была гостиница и поликлиника (ФОТО)

    Скоро с «лица» города исчезнет еще один старинный дом времен…

    Девушка из «Европейки», которая «подпирала» столб, вернулась на улицы Днепра в новом амплуа (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:30
    Девушка из «Европейки», которая «подпирала» столб, вернулась на улицы Днепра в новом амплуа (ВИДЕО)

    Загадочная девушка, которая прошлым летом наделала шума в Днепре, вернулась…

    Днепропетровщина в ТОПе самых дорогих регионов Украины — Госстат
    Новости Днепра
    Сегодня 13:59
    Днепропетровщина в ТОПе самых дорогих регионов Украины — Госстат

    Днепропетровщина среди самых дорогих регионов Украины.

    В Днепре на проспекте Б. Хмельницкого столкнулись такси Uklon и легковушка
    Новости Днепра
    Сегодня 12:57
    В Днепре на проспекте Б. Хмельницкого столкнулись такси Uklon и легковушка

    В Днепре произошла незначительная авария с участием такси и легковушки.

    Последние новости

    В центре Днепра разбирают еще один старинный дом: тут была гостиница и поликлиника (ФОТО)
    В центре Днепра разбирают еще один старинный дом: тут была гостиница и поликлиника (ФОТО)

    Скоро с «лица» города исчезнет еще один старинный дом времен Екатеринослава. Здание на улице Европейской несколько лет стояло заброшены, а сейчас там появились стенды, сообщающие, что на месте дома из екатеринославского кирпича.

    Сегодня 14:54
    7
    просмотров
    Девушка из «Европейки», которая «подпирала» столб, вернулась на улицы Днепра в новом амплуа (ВИДЕО)
    Девушка из «Европейки», которая «подпирала» столб, вернулась на улицы Днепра в новом амплуа (ВИДЕО)

    Загадочная девушка, которая прошлым летом наделала шума в Днепре, вернулась в новом амплуа.

    Сегодня 14:30
    6
    просмотров
    Днепропетровщина в ТОПе самых дорогих регионов Украины — Госстат
    Днепропетровщина в ТОПе самых дорогих регионов Украины — Госстат

    Днепропетровщина среди самых дорогих регионов Украины.

    Сегодня 13:59
    2
    просмотров
    Концерт группы «Антитела» в Ялте летом 2024 года: группа прокомментировала ситуацию
    Концерт группы «Антитела» в Ялте летом 2024 года: группа прокомментировала ситуацию

    Украинская группа «Антитела» открыла предпродажу билетов на стадионное шоу в Ялте на 23 августа 2024 года.

    Сегодня 13:17
    17
    просмотров
    В Днепре на проспекте Б. Хмельницкого столкнулись такси Uklon и легковушка
    В Днепре на проспекте Б. Хмельницкого столкнулись такси Uklon и легковушка

    В Днепре произошла незначительная авария с участием такси и легковушки.

    Сегодня 12:57
    3
    просмотров
    Над Днепром два дня подряд фиксировали необычное оптическое явление (ФОТО)
    Над Днепром два дня подряд фиксировали необычное оптическое явление (ФОТО)

    В небе над Днепром два дня подряд наблюдали необычное оптическое явление.

    Сегодня 12:38
    4
    просмотров
    Нашли тело после «гаражной вечеринки»: появились подробности смерти 15-летней девушки в Кривом Роге
    Нашли тело после «гаражной вечеринки»: появились подробности смерти 15-летней девушки в Кривом Роге

    В Кривом Роге в Днепропетровской области выясняют обстоятельства смерти 15-летней девушки.

    Сегодня 11:53
    14
    просмотров
    В Днепропетровской области «растут» каменные деревья, которым может быть 15 млн лет
    В Днепропетровской области «растут» каменные деревья, которым может быть 15 млн лет

    В Днепропетровской области нашли куски окаменелостей, которым может быть более 10 миллионов лет.

    Сегодня 11:09
    3
    просмотров
    В Днепре неизвестный ночью пытался поджечь мечеть: что известно
    В Днепре неизвестный ночью пытался поджечь мечеть: что известно

    В Днепре чуть не сожгли мечеть.

    Сегодня 10:30
    5
    просмотров
    Спасатели ликвидировали пожар в Центральном районе Днепра
    Спасатели ликвидировали пожар в Центральном районе Днепра

    В Днепре вчера произошел пожар в Центральном районе.

    Сегодня 09:52
    10
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх