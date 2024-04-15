В центре Днепра разбирают еще один старинный дом: тут была гостиница и поликлиника (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю дома и как он раньше выглядел.
Здание в 2,5 этажа высотой было построено в начале прошлого века. Здание строилось как доходный дом, но быстро было переквалифицировано в небольшую гостиницу со всеми удобствами. К сожалению ее название не сохранилось. Остановившиеся тут могли рассчитывать на горячую ванну, электричество, возможность пользоваться телефоном и отдельную комнату для прислуги. Но проработала гостиница недолго – около 5 лет, после чего здание было национализировано и превратилось в коммуналку.
После Второй мировой войны доходный дом-гостиница был восстановлен и стал поликлиникой одной из местных больниц. В этом статусе здание проработало довольно долго – минимум 60 лет. Но более 10 лет назад оно было признано аварийным и врачей оттуда выселили. С тех пор здание стояло пустым. Оно не успело стать пристанищем бомжей и местом, где регулярно что-то горит.
Некоторое время назад здание обнесли забором и быстро разобрали. Как выяснилось, на его месте будут строить многофункциональный комплекс общественного и жилищного назначения. Скорее всего там появится БФК «Зигзаг», часть будущего комплекса «Брама».
фото: oldcity.dp.ua, Urban Dnipro
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