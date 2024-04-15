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  • В центре Днепра разбирают еще один старинный дом: тут была гостиница и поликлиника (ФОТО)

В центре Днепра разбирают еще один старинный дом: тут была гостиница и поликлиника (ФОТО)

Сегодня 14:54
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Скоро с «лица» города исчезнет еще один старинный дом времен Екатеринослава. Здание на улице Европейской несколько лет стояло заброшены, а сейчас там появились стенды, сообщающие, что на месте дома из екатеринославского кирпича.

Новости Днепра про В центре Днепра разбирают еще один старинный дом: тут была гостиница и поликлиника (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю дома и как он раньше выглядел.

Новости Днепра про В центре Днепра разбирают еще один старинный дом: тут была гостиница и поликлиника (ФОТО)

Здание в 2,5 этажа высотой было построено в начале прошлого века. Здание строилось как доходный дом, но быстро было переквалифицировано в небольшую гостиницу со всеми удобствами. К сожалению ее название не сохранилось. Остановившиеся тут могли рассчитывать на горячую ванну, электричество, возможность пользоваться телефоном и отдельную комнату для прислуги. Но проработала гостиница недолго – около 5 лет, после чего здание было национализировано и превратилось в коммуналку.

Новости Днепра про В центре Днепра разбирают еще один старинный дом: тут была гостиница и поликлиника (ФОТО)

После Второй мировой войны доходный дом-гостиница был восстановлен и стал поликлиникой одной из местных больниц. В этом статусе здание проработало довольно долго – минимум 60 лет. Но более 10  лет назад оно было признано аварийным и врачей оттуда выселили. С тех пор здание стояло пустым. Оно не успело стать пристанищем бомжей и местом, где регулярно что-то горит.

Новости Днепра про В центре Днепра разбирают еще один старинный дом: тут была гостиница и поликлиника (ФОТО)

Некоторое время назад здание обнесли забором и быстро разобрали. Как выяснилось, на его месте будут строить многофункциональный комплекс общественного и жилищного назначения. Скорее всего там появится БФК «Зигзаг», часть будущего  комплекса «Брама».

Новости Днепра про В центре Днепра разбирают еще один старинный дом: тут была гостиница и поликлиника (ФОТО)

фото: oldcity.dp.ua, Urban Dnipro

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Новости Днепра про В центре Днепра разбирают еще один старинный дом: тут была гостиница и поликлиника (ФОТО)Українська Новости Днепра про В центре Днепра разбирают еще один старинный дом: тут была гостиница и поликлиника (ФОТО)Русский

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