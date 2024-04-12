Переводы с карту на карту в 2024 году: за что могут заблокировать счет

В Украине действует закон о финансовом мониторинге. Это значит, что банки в праве заблокировать карту клиента если совершенный им перевод или полученные средства вызывают у финансового учреждения подозрения. Чтобы снять блокировку клиенту понадобится время и ряд документов.

Журналисты dnepr.info узнали, как не попасть под действие финансового мониторинга и что нужно для снятия блокировки счета, если банк посчитал перевод подозрительным.

Что такое финмониторинг

Национальный банк Украины установил для финансовых учреждений правила, они прописаны в Законе Украины «Про попередження та продитію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом», согласно которым банки должны проверять операции клиентов и в случае подозрительных транзакций – блокировать счета. За выполнением правил следит служба Государственного финансового мониторинга.

Если по итогу оказывается, что в банке было проведено много подозрительных операций, как, например, перевод больших сумм на счет одного человека или человек, не имеющий работы вдруг сам стал переводить большие суммы на чужой счет, либо же на свой счет клиент банка стал перечислять суммы, превышающие его официальные доходы и банк при этом никак не проверят таких клиентов и проводил транзакции, то такое финансовое учреждение может быть оштрафовано.

Поэтому НБУ дал лишь общие правила финмониторинга, но каждый банк волен дополнять их своими. Главная же задача службы финансового мониторинга – отслеживания денег, которые могут быть получены нечестным путем: отклонение от уплаты налога, отмывание «черного» нала и прочее.

Банк в свою очередь должен уведомить службу финмониторига о подозрениях, что денежные средства на счету клиента могут являться результатом уголовной деятельности или связаны с финансированием терроризма.

За что могут заблокировать счет

Первое, за что банк может заблокировать счет в рамках финансового мониторинга – это если на карту было переведено более 400 тыс грн за раз. Проверять будут как того, кто переводит, так и того, кто получает. Для проведения операции на такую сумму банк может потребовать дополнительную информацию по ней – цель перевода, происхождение средств и прочее.

Если годовой оборот по счету не будет соответствовать официальным доходам владельца.

Если на счет физического лица часто вносятся наличные – через терминал или кассу, которые потом разбрасывается по группе считов других физлиц – таким образом обычно проводится выплата «неофициальных» зарплат.

Контролирует банк и частоту платежей и соответствие операций профилю владельца счета. Е»сли на карту начнут часто переводить небольшие средства от разных людей, то банк может решить, что владелец пластика ведет незаконную предпринимательскую деятельность. Подозрение у финучреждения вызовет и неожиданный большой перевод денег, нехарактерный для конкретного клиента. Например, если на счет пенсионера вдруг переведут 100 тыс грн, то сделку могут посчитать подозрительной», — перечисляет юристка Анастасия Андреева.

По ее словам, банк не следит за каждым клиентом. Это делает программа. Увидев что-то подозрительное программа автоматически блокирует платеж или счет.

Также счет могут заблокировать, если клиент занимается рисковыми услугами – это виртуальные активы, криптовалюты, торговля недвижимостью, антиквариатом, предоставляет рекламные, маркетинговые или консалтинговые услуги, разработка программного обеспечения – их очень сложно документально подтвердить.

Под проверку могут попасть и те, кто получает много денежных переводов и сразу их обналичивает, не может подтвердить происхождение средств на счету.

«Если у банка нет подтверждения того, что человек трудоустроен, а раз в месяц он получает на карту примерно одинаковую сумму средств, то для финучреждения это может означать, что он работает без оформления или занимается предпринимательской деятельностью и при этом не платит налоги», — говорит юристка Анастасия Андреева.

Заблокируют счет тем, кто получил перевод от лица, зарегистрированного или находящегося в «токсичной» стране: рф, Иране, Северной Корее и т.п.

У юридических лиц меньше шансов попасть под финмониторинг потому что у них на каждый перевод средств должен быть документ – договор, акт, счет, который будет подтверждать законность операции и происхождение средств.

Что делать, чтобы не попасть под финмониторинг

«Чтобы избежать блокировки счета необходимо четко указывать назначение платежа. Банк не будет блокировать карту если платеж предназначен как безоплатная финансовая помощь, получение средств от семьи, возврат долга. При создании счета в банке клиент должен уведомить финучреждение об источнике своего дохода и назвать сумму приблизительных переводов или начислений. Если их станет больше – лучше также уведомить об этом банк. Там внесут изменения в анкету, которую заполняли при открытии карты», — сказала Анастасия Андреева.

Что делать после блокировки счета

Первое, что нужно сделать – узнать причину блокировки счета. Понять, какую операцию сочли подозрительной и предоставить банку необходимые документы.

«Среди них могут быть зарплатная справка формы ОК-5 или ОК-7, квитанция про оплату налогов, договор о продаже имущества или оформления наследства и т.п. Но у каждого банка свои требования к документам», — говорит юристка Анастасия Андреева.

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