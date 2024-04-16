Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)

Середина квітня – традиційний час цвітіння сакур у Дніпрі. І якщо минулого року в цей час дерева тільки-но розпускали свої квіти, то в цьому їхнє цвітіння в самому розпалі. Одна з найпопулярніших локацій, де цвітуть вишні у Дніпрі – студентське містечко чи парк ДІІТу.

Журналісти dnepr.info навідалися до парку при Університеті науки та технологій (зараз так називається ДІІТ) щоб сфотографувати цвітіння сакур.

На алеї в ДІІТ з обох боків висаджено понад 10 дерев. Всі вони ростуть тут не один десяток років, високі дерева, з розлогими гілками на яких цвіте багато біло-рожевих квітів.

Навесні вони, немов магніт, приманюють до себе любителів фотосесій, селфі і тих, хто просто хоче насолодитися красою цвітіння весни.

Алея знаходиться неподалік навчальних корпусів університету.

Вона не дуже довга, до 100 метрів, але під час цвітіння сакур тут яблуку нема де впасти – людей дуже багато.

Сюди приходять парами, з дітьми, із друзями.

Люди фотографуються на тлі квітів, що розпустилися, розглядають гілки дерев, просто милуються ними.

Сезон цвітіння вишні продовжується близько 3-х тижнів.

Щоб зробити фото біля дерева, потрібно постояти в невеликій черзі.

Трава під деревами витоптана.

Багато хто приносить із собою покривала і просто сидить під квітучими вишнями.

Крізь квітучі гілки сакур майже не видно неба.

Вхід до парку вільний.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: