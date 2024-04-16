Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)

Журналісти dnepr.info навідалися до парку при Університеті науки та технологій (зараз так називається ДІІТ) щоб сфотографувати цвітіння сакур.
На алеї в ДІІТ з обох боків висаджено понад 10 дерев. Всі вони ростуть тут не один десяток років, високі дерева, з розлогими гілками на яких цвіте багато біло-рожевих квітів.
Навесні вони, немов магніт, приманюють до себе любителів фотосесій, селфі і тих, хто просто хоче насолодитися красою цвітіння весни.
Алея знаходиться неподалік навчальних корпусів університету.
Вона не дуже довга, до 100 метрів, але під час цвітіння сакур тут яблуку нема де впасти – людей дуже багато.
Сюди приходять парами, з дітьми, із друзями.
Люди фотографуються на тлі квітів, що розпустилися, розглядають гілки дерев, просто милуються ними.
Сезон цвітіння вишні продовжується близько 3-х тижнів.
Щоб зробити фото біля дерева, потрібно постояти в невеликій черзі.
Трава під деревами витоптана.
Багато хто приносить із собою покривала і просто сидить під квітучими вишнями.
Крізь квітучі гілки сакур майже не видно неба.
Вхід до парку вільний.
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