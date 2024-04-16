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Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)

Сьогодні 12:32
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Середина квітня – традиційний час цвітіння сакур у Дніпрі. І якщо минулого року в цей час дерева тільки-но розпускали свої квіти, то в цьому їхнє цвітіння в самому розпалі. Одна з найпопулярніших локацій, де цвітуть вишні у Дніпрі – студентське містечко чи парк ДІІТу.

Новости Днепра про Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)

Журналісти dnepr.info навідалися до парку при Університеті науки та технологій (зараз так називається ДІІТ) щоб сфотографувати цвітіння сакур.

Новости Днепра про Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)

На алеї в ДІІТ з обох боків висаджено понад 10 дерев. Всі вони ростуть тут не один десяток років, високі дерева, з розлогими гілками на яких цвіте багато біло-рожевих квітів.

Новости Днепра про Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)

Навесні вони, немов магніт, приманюють до себе любителів фотосесій, селфі і тих, хто просто хоче насолодитися красою цвітіння весни.

Новости Днепра про Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)

Алея знаходиться неподалік навчальних корпусів університету.

Новости Днепра про Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)

Вона не дуже довга, до 100 метрів, але під час цвітіння сакур тут яблуку нема де впасти – людей дуже багато.

Новости Днепра про Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)

Сюди приходять парами, з дітьми, із друзями.

Новости Днепра про Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)

Люди фотографуються на тлі квітів, що розпустилися, розглядають гілки дерев, просто милуються ними.

Новости Днепра про Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)

Сезон цвітіння вишні продовжується близько 3-х тижнів.

Новости Днепра про Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)

Щоб зробити фото біля дерева, потрібно постояти в невеликій черзі.

Трава під деревами витоптана.

Новости Днепра про Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)

Багато хто приносить із собою покривала і просто сидить під квітучими вишнями.

Крізь квітучі гілки сакур майже не видно неба.

Новости Днепра про Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)

Вхід до парку вільний.

Новости Днепра про Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)

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Новости Днепра про Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)Українська Новости Днепра про Крізь гілки з квітами невидно неба: у ДІІТі цвіте сакура (ФОТО)Русский

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