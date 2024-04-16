Як виглядає один із останніх будинків у районі колишніх Міських Дач Катеринослава: немає половини даху та стіни (ФОТО)

Район Міських Дач в Катеринославі виник приблизно в середині 1830-х років. На той час межами міста вважалася нинішня вулиця Святослава Хороброго, Гоголя, Мосаковського, а все, що за ними було заміською територією. Перші заміські дачі з'явилися у Катеринославі на сучасній вулиці Гусенка. Коли місто почало розростатися і забудовуватися, то й район дач «переїхав» до південної частини Катеринослава – у район сучасної Підстанції і далі Запорізьким шосе.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як розвивалася територія Міських Дач та дізналася, як виглядає одна з останніх таких дач, які все ще існують у Дніпрі.

Головним недоліком району була відсутність водопроводу. Але коли було зведено водонапірну вежу в районі Підстанції – дачникам стало набагато легше. Люди стали не лише приїжджати на дачу на вихідні, а й проводити там літній час.

Дачні будиночки були невеликі, одноповерхові. Ті, хто любив проводити час на природі – облаштовували їх із цегли. У більшості ж будинки були дерев’яні.

На початку минулого століття серед заможних жителів міста стало престижним мати свою дачу. Чим ближче до межі вона знаходилася – тим дорожче була ділянка і тим краще на такій дачі стояв будинок. Але з будівництвом університетів на проспекті Гагаріна дачі було знесено.

Наприкінці 1950-х років частина району Міських Дач була забудована п’ятиповерховими будинками. У середині 1960-х років у Дніпрі розпочалося інтенсивне будівництво багатоповерхівок та район Міських Дач практично зник. Від Підстанції Запорізьким шосе до середини 1990-х років ще можна було побачити кілька приватних будиночків, що стояли, але згодом вони зникли.

Наразі район Дач продовжує забудовуватися. На місці, де йде інтенсивне будівництво нових багатоповерхівок, збереглося лише кілька старих будиночків, зведених відразу після Другої світової війни. Вони перебувають у напівзруйнованому стані. У ньому зруйновано стіни, дах, давно немає вікон та дверей. Швидше за все, незабаром його теж знесуть.

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