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Могила в ботсаду в Днепре стала памятником истории: кто такой Рейнгард

Сегодня 12:58
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В середине апреля могила профессора Александра Рейнгарда, расположенная на территории Ботанического сада  была внесена в объекты культурного наследия города и получила статус памятника истории.

Новости Днепра про Могила в ботсаду в Днепре стала памятником истории: кто такой Рейнгард

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю появления могилы Рейнгарда в Ботсаду города.

В Днепре память об основателе Ботанического сада увековечили в одной из улиц в Соборном районе. Он был не только ботаником, но и одним из основателей Екатеринославского университета, который со временем превратился в ДНУ им. О. Гончара и в 1918 году возглавлял в нем научно-исследовательскую кафедру биологии.

Решение о создании Ботанического сада в городе было принято только в 1929 году, тогда же была выделена земля. Изначально его хотели разместить на территории, где сегодня находятся учебные корпуса ДИИТа, но потом власть выделила другое место – на склоне балки. Площадь участка составляла 12 га, из которых 8 были сразу же засажены деревьями. Более 150 видов самых разных, из которых были и экзотически и непривычные для нашей территории: корейский персик, оралия, японский дуб, глициния.

В 1933 году Ботанический сад стал научно-исследовательским подразделением университета. Его созданием и «наполнением» занимался Александр Рейнгард, считая сад делом всей своей жизни.

Новости Днепра про Могила в ботсаду в Днепре стала памятником истории: кто такой Рейнгард

Во время Второй мировой войны сад был уничтожен. Согласно одной из легенд, когда Александр Рейнгард увидел, во что превратилось его детище – он не мог перенести потрясения и заболел. Со временем он перестал выходить на улицу и умер в 1946 году. Согласно завещанию биолога, его похоронили на территории сада. Над могилой установили памятник в виде дерева с обрубленными ветками.

Новости Днепра про Могила в ботсаду в Днепре стала памятником истории: кто такой Рейнгард

После войны за несколько десятилетий сад восстановили. На его территории растет более 3,5 тыс различных сортов, видов и форм растений. В теплицах и оранжерее насчитывается почти 1,3 тыс тропических и субтропических растений из Африки, Южной Америки. В саду есть японская мушмула, манго, гуайява, секвойя, финиковые деревья. Одних только роз тут растет более 30 видов.

В 1963 году Ботанический сад был признан заповедной территорией.

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