Сквозь ветки с цветами невидно неба: в ДИИТе цветет сакура (ФОТО)

Средина апреля – традиционное время цветения сакур в Днепре. И если в прошлом году в это время деревья только-только распускали свои цветы, то в этом их цветение в самом разгаре. Одна из самых популярных локаций, где цветут вишни в Днепре – студенческий городок или парк ДИИТа.

Журналисты dnepr.info оправились в парк при Университете науки и технологий (сейчас так называется ДИИТ) чтобы запечатлеть цветение сакур.

На аллее в ДИИТе с обеих сторон высажено более 10 деревьев. Все они растут тут не один десяток лет, деревья высокие, с раскидистыми ветками на которых цветет много бело-розовых цветов.

В весеннее время они, словно магнит, приманивают к себе любителей фотосессий, селфи и тех, кто просто хочет насладиться красотой цветения весны.

Аллея находится неподалеку от учебных корпусов университета.

Она не очень длинная, до 100 метров, но во время цветения сакур тут яблоку негде упасть – людей очень много.

Сюда приходят парами, с детьми, с друзьями.

Люди фотографируются на фоне распустившихся цветов, рассматривают ветки деревьев, просто любуются ими.

Сезон цветения вишни продолжается около 3-х недель.

Чтобы сделать фото возле дерева нужно постоять в небольшой очереди.

Трава под деревьями вытоптана.

Многие приносят с собой покрывала и просто сидят под цветущими вишнями.

Сквозь цветущие ветки сакур почти не видно неба.

Вход в парк свободный.

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