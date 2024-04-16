Сквозь ветки с цветами невидно неба: в ДИИТе цветет сакура (ФОТО)

Журналисты dnepr.info оправились в парк при Университете науки и технологий (сейчас так называется ДИИТ) чтобы запечатлеть цветение сакур.
На аллее в ДИИТе с обеих сторон высажено более 10 деревьев. Все они растут тут не один десяток лет, деревья высокие, с раскидистыми ветками на которых цветет много бело-розовых цветов.
В весеннее время они, словно магнит, приманивают к себе любителей фотосессий, селфи и тех, кто просто хочет насладиться красотой цветения весны.
Аллея находится неподалеку от учебных корпусов университета.
Она не очень длинная, до 100 метров, но во время цветения сакур тут яблоку негде упасть – людей очень много.
Сюда приходят парами, с детьми, с друзьями.
Люди фотографируются на фоне распустившихся цветов, рассматривают ветки деревьев, просто любуются ими.
Сезон цветения вишни продолжается около 3-х недель.
Чтобы сделать фото возле дерева нужно постоять в небольшой очереди.
Трава под деревьями вытоптана.
Многие приносят с собой покрывала и просто сидят под цветущими вишнями.
Сквозь цветущие ветки сакур почти не видно неба.
Вход в парк свободный.
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