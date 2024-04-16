Как выглядит один из последних домов в районе бывших Городских Дач Екатеринослава: нет половины крыши и стены (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как развивалась территория Городских Дач и узнали, как выглядит одна из последних таких дач, которые все еще существуют в Днепре.
Главным недостатком района было отсутствие водопровода. Но когда была возведена водонапорная башня в районе Подстанции – дачникам стало намного легче. Люди стали не только приезжать на дачу на выходные, но и проводить там летнее время.
Дачные домики были небольшие, одноэтажные. Те, кто любил проводить время на природе – обустраивали их из кирпича. У большинства же дома были деревянные.
В начале прошлого века среди богатых жителей города стало престижным иметь свою дачу. Чем ближе к городской черте она находилась – тем дороже был участок и тем лучше на такой даче стоял дом. Но со строительством университетов на проспекте Гагарина дачи были снесены.
В конце 1950-х годов часть района Городских Дач были застроены пятиэтажными домами. В середине 1960-х годов в Днепре началось интенсивное строительство многоэтажек и район Городских Дач практически исчез. От Подстанции по Запорожскому шоссе до середины 1990-х годов еще можно было увидеть несколько стоящих частных домиков, но со временем они исчезли.
Сейчас район Дач продолжает застраиваться. На месте, где идет интенсивное строительство новых многоэтажек сохранилось лишь пару старых домиков, возведенных сразу после Второй мировой войны. Они находятся в полуразрушенном состоянии. В нем разрушены стены, крыша, давно нет окон и дверей. Скорее всего в скором времени его тоже снесут
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