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  • Как выглядит один из последних домов в районе бывших Городских Дач Екатеринослава: нет половины крыши и стены (ФОТО)

Как выглядит один из последних домов в районе бывших Городских Дач Екатеринослава: нет половины крыши и стены (ФОТО)

Сегодня 14:45
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Район Городских Дач в Екатеринославе возник предположительно в середине 1830-х годов. На то время границами города считалась нынешняя улица Святослава Хороброго, Гоголя, Моссаковского, а все что за ними было загородной территорией. Первые загородные дачи появились в Екатеринославе на современной улице Гусенко. Когда город стал разрастаться и застраиваться, то и район дач «переехал» к южной части Екатеринослава – в район современной Подстанции и дальше по Запорожскому шоссе.

Новости Днепра про Как выглядит один из последних домов в районе бывших Городских Дач Екатеринослава: нет половины крыши и стены (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как развивалась территория Городских Дач и узнали, как выглядит одна из последних таких дач, которые все еще существуют в Днепре.

Главным недостатком района было отсутствие водопровода. Но когда была возведена водонапорная башня в районе Подстанции – дачникам стало намного легче. Люди стали не только приезжать на дачу на выходные, но и проводить там летнее время.

Дачные домики были небольшие, одноэтажные. Те, кто любил проводить время на природе – обустраивали их из кирпича. У большинства же дома были деревянные.

Новости Днепра про Как выглядит один из последних домов в районе бывших Городских Дач Екатеринослава: нет половины крыши и стены (ФОТО)

В начале прошлого века среди богатых жителей города стало престижным иметь свою дачу. Чем ближе к городской черте она находилась – тем дороже был участок и тем лучше на такой даче стоял дом. Но со строительством университетов на проспекте Гагарина дачи были снесены.

В конце 1950-х годов часть района Городских Дач были застроены пятиэтажными домами. В середине 1960-х годов в Днепре началось интенсивное строительство многоэтажек и район Городских Дач практически исчез. От Подстанции по Запорожскому шоссе до середины 1990-х годов еще можно было увидеть несколько стоящих частных домиков, но со временем они исчезли.

Новости Днепра про Как выглядит один из последних домов в районе бывших Городских Дач Екатеринослава: нет половины крыши и стены (ФОТО)

Сейчас район Дач продолжает застраиваться. На месте, где идет интенсивное строительство новых многоэтажек сохранилось лишь пару старых домиков, возведенных сразу после Второй мировой войны. Они находятся в полуразрушенном состоянии. В нем разрушены стены, крыша, давно нет окон и дверей. Скорее всего в скором времени его тоже снесут

 

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Новости Днепра про Как выглядит один из последних домов в районе бывших Городских Дач Екатеринослава: нет половины крыши и стены (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядит один из последних домов в районе бывших Городских Дач Екатеринослава: нет половины крыши и стены (ФОТО)Русский

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