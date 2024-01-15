На околицях Дніпра з’являться дві нові вулиці: як їх планують назвати

У Дніпрі збираються двом проїздам дати нові назви. По суті, у місті з’явиться дві нові вулиці в Амур-Нижньодніпровському та Новокодацькому районах.
Про це йдеться у документі, який опублікували на сайті Дніпровської міськради.
Відповідні зміни додадуть до містобудівного кадастру, геофондів та Адресного плану міста. Цим займеться головне архітектурно-планувальне відділення та профільний департамент.
Нові проїзди офіційно з’являться:
На документі немає підпису міського голови, тому рішення наразі не набуло чинності. А ось на ситуаційних схемах присутні підписи необхідних фахівців. Ймовірно, документ офіційно ухвалять під час чергової сесії міськради.
Новий проїзд, який назвуть вулиця Передміська, з’явиться майже на адміністративній межі Дніпра в Амур-Нижньодніпровському районі.
Другий проїзд, який отримає назву вулиця Свалявська, розташований у Новокодацькому районі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі разом з ТЦК та СП створять дільниці для сповіщення військовозобов’язаних.
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