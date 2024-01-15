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  • На околицях Дніпра з’являться дві нові вулиці: як їх планують назвати

На околицях Дніпра з’являться дві нові вулиці: як їх планують назвати

Сьогодні 15:43
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У Дніпрі двом проїздам дадуть назву.

Новости Днепра про На околицях Дніпра з'являться дві нові вулиці: як їх планують назвати

У Дніпрі збираються двом проїздам дати нові назви. По суті, у місті з’явиться дві нові вулиці в Амур-Нижньодніпровському та Новокодацькому районах.

Про це йдеться у документі, який опублікували на сайті Дніпровської міськради.

Відповідні зміни додадуть до містобудівного кадастру, геофондів та Адресного плану міста. Цим займеться головне архітектурно-планувальне відділення та профільний департамент.

Нові проїзди офіційно з’являться:

  • біля шосе Полтавського (Амур-Нижньодніпровський район) – вулиця Передміська;
  • на розі вулиць Мукачівської та Задніпровської (Новокодацький район) – вулиця Свалявська;

На документі немає підпису міського голови, тому рішення наразі не набуло чинності. А ось на ситуаційних схемах присутні підписи необхідних фахівців. Ймовірно, документ офіційно ухвалять під час чергової сесії міськради. 

Новий проїзд, який назвуть вулиця Передміська, з’явиться майже на адміністративній межі Дніпра в Амур-Нижньодніпровському районі. 

Новости Днепра про На околицях Дніпра з'являться дві нові вулиці: як їх планують назвати

Другий проїзд, який отримає назву вулиця Свалявська, розташований у Новокодацькому районі.

Новости Днепра про На околицях Дніпра з'являться дві нові вулиці: як їх планують назвати

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі разом з ТЦК та СП створять дільниці для сповіщення військовозобов’язаних. 

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Новости Днепра про На околицях Дніпра з'являться дві нові вулиці: як їх планують назватиУкраїнська

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