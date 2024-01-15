В окрестностях Днепра появятся две новые улицы: как их планируют назвать

В Днепре собираются двум проездам дать новые названия. По сути, в городе появится две новые улицы в Амур-Нижнеднепровском и Новокодацком районах.
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.
Соответствующие изменения добавят к градостроительному кадастру, геофондам и адресному плану города. Этим займется главное архитектурно-планировочное отделение и профильный департамент.
Новые проезды официально появятся:
На документе нет подписи городского головы, поэтому решение пока не вступило в силу. А вот на ситуационных схемах находятся подписи нужных профессионалов. Вероятно, документ официально будет принят во время очередной сессии горсовета.
Новый проезд, который назовут улица Перегородская, появится почти на административной границе Днепра в Амур-Нижнеднепровском районе.
Второй проезд, получивший название улица Свалявская, расположен в Новокодакском районе.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре вместе с ТЦК и СП создадут участки для оповещения военнообязанных.
Читайте также:
Автор:
Часть медицинских услуг в больницах и амбулаториях Днепра являются бесплатными…
В Днепре все же не будут создаваться участки оповещения и…
Важная информация!
В Днепре опубликовали список локаций, куда можно сдать свою елку.
Часть медицинских услуг в больницах и амбулаториях Днепра являются бесплатными – это консультации врача, анализы, обследования, реабилитация и лечение недугов. Все это оплачивается из государственного бюджета через Национальную службу здоровья Украины. Любая больница – частная или коммунальная при наличии необходимого…
В Днепре все же не будут создаваться участки оповещения и группы по розыску военнообязанных.
Важная информация!
В Днепре опубликовали список локаций, куда можно сдать свою елку.
Очень красиво!
В последнюю тревогу в Днепровском районе сбили ракету.
Важная информация!
Водители, будьте бдительны!
В больнице Днепра хулиганил пьяный мужчина.
Для удобства передачи показаний счетчика, оплаты счетов и контроля потребления газа жители Днепра могут создать личный кабинет потребителя на официальном сайте поставщика газа. Также показания можно передавать через чат-боты в различных мессенджерах.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!