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В окрестностях Днепра появятся две новые улицы: как их планируют назвать

Сегодня 15:43
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В Днепре двум проездам дадут название.

Новости Днепра про В окрестностях Днепра появятся две новые улицы: как их планируют назвать

В Днепре собираются двум проездам дать новые названия. По сути, в городе появится две новые улицы в Амур-Нижнеднепровском и Новокодацком районах.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

Соответствующие изменения добавят к градостроительному кадастру, геофондам и адресному плану города. Этим займется главное архитектурно-планировочное отделение и профильный департамент.

Новые проезды официально появятся:

  • возле шоссе Полтавского (Амур-Нижнеднепровский район) – улица Предгородская;
  • на пересечении улиц Мукачевской и Заднепровской (Новокодакский район) – улица Свалявская;

На документе нет подписи городского головы, поэтому решение пока не вступило в силу. А вот на ситуационных схемах находятся подписи нужных профессионалов. Вероятно, документ официально будет принят во время очередной сессии горсовета.

Новый проезд, который назовут улица Перегородская, появится почти на административной границе Днепра в Амур-Нижнеднепровском районе.

Новости Днепра про В окрестностях Днепра появятся две новые улицы: как их планируют назвать

Второй проезд, получивший название улица Свалявская, расположен в Новокодакском районе.

Новости Днепра про В окрестностях Днепра появятся две новые улицы: как их планируют назвать

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре вместе с ТЦК и СП создадут участки для оповещения военнообязанных.

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