Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Парусі собака провалилася під кригу

Сьогодні 13:59
просмотров

На Парусі намагалися врятувати собаку, яка провалилася під кригу.

Новости Днепра про У Дніпрі на Парусі собака провалилася під кригу

На Парусі собака провалилась під кригу.

Песика, який забрів на середину водойми та впав у воду, помітили місцеві. Люди викликали рятувальників, але дістатися вчасно та врятувати пухнастого не вдалось – собака потонув. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Парусі собака провалилася під кригу

Зауважимо, що після тижневих морозів у Дніпрі прогнозують відлигу, тож крига на водоймах максимально тонка. Не варто найближчими тижнями виходити на лід, щоб порибалити або прогулятися. Батькам патрульні радять провести бесіди зі своїми дітьми, аби ті розуміли в чому небезпека прогулянок на замерзлих водоймах. 

Варто пам’ятати: вода замерзає нерівномірно. Біля берегів зазвичай лід товщий, ніж на середині водойми. Тому якщо здається, що пронесе і крига витримає вашу вагу – так не буде.

Нагадаємо, раніше на ж/м Ломівський десятки рибалок штурмували водойму посеред масиву. Десятки чоловіків вийшли на кригу, аби вполювати кілька карасів. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Парусі собака провалилася під кригуУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі п’яний чоловік посеред ночі хуліганив у лікарні
Новини Дніпра
Сьогодні 14:35
У Дніпрі п’яний чоловік посеред ночі хуліганив у лікарні

У лікарні Дніпра хуліганив п'яний чоловік.

Як жителям Дніпра швидко передати покази лічильника за газ: без реєстрації або за допомогою чат-боту
Новини Дніпра
Сьогодні 14:26
Як жителям Дніпра швидко передати покази лічильника за газ: без реєстрації або за допомогою чат-боту

Для зручності передачі показань лічильника, оплати рахунків та контролю споживання…

У Дніпрі у тролейбусі спалахнув вогонь (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:56
У Дніпрі у тролейбусі спалахнув вогонь (ВІДЕО)

Що саме стало причиною займання - поки невідомо.

У Дніпрі хочуть створити групи розшуку та оповіщення за домашніми адресами військовозобов’язаних
Новини Дніпра
Сьогодні 13:07
У Дніпрі хочуть створити групи розшуку та оповіщення за домашніми адресами військовозобов’язаних

У Дніпрі створять дільниці для сповіщення військовозобов'язаних.

Наверх