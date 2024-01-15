У Дніпрі на Парусі собака провалилася під кригу

На Парусі намагалися врятувати собаку, яка провалилася під кригу.

На Парусі собака провалилась під кригу.

Песика, який забрів на середину водойми та впав у воду, помітили місцеві. Люди викликали рятувальників, але дістатися вчасно та врятувати пухнастого не вдалось – собака потонув.

Зауважимо, що після тижневих морозів у Дніпрі прогнозують відлигу, тож крига на водоймах максимально тонка. Не варто найближчими тижнями виходити на лід, щоб порибалити або прогулятися. Батькам патрульні радять провести бесіди зі своїми дітьми, аби ті розуміли в чому небезпека прогулянок на замерзлих водоймах.

Варто пам’ятати: вода замерзає нерівномірно. Біля берегів зазвичай лід товщий, ніж на середині водойми. Тому якщо здається, що пронесе і крига витримає вашу вагу – так не буде.

Нагадаємо, раніше на ж/м Ломівський десятки рибалок штурмували водойму посеред масиву. Десятки чоловіків вийшли на кригу, аби вполювати кілька карасів.

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