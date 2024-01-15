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Стало відомо, коли у Дніпрі запрацює єдиний номер екстреної допомоги “112”  

Сьогодні 09:25
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За цим номером можна буде телефонувати у разі будь-якої екстреної ситуації, а фахівці вже визначать, кого саме спрямовувати на виклик - медиків, рятувальників тощо.

Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі запрацює єдиний номер екстреної допомоги

До кінця 2024 року по всій Україні запрацює єдиний номер екстреної допомоги “112”. Зараз “Служба 112” працює в центральному макрорегіоні — це місто Київ, Київська, Житомирська, Вінницька, Чернігівська й Черкаська області. Також — у Львові й Львівській області.

Про це розповів заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

За його словами, у Дніпрі та в усьому західному макрорегіоні номер “112” запрацює до 1 травня 2024 року. До 1 вересня — номер обслуговуватиме увесь схід країни та місто Одесу. А до кінця року послугу планують розширити й на всі південні регіони.

Запровадження єдиного номера екстреної допомоги “112” є вимогою ЄС. Наші оператори знають англійську, польську мови, у перспективі — набір фахівців зі знанням румунської та угорської мов. Також є можливість опрацьовувати виклики жестовою мовою в режимі відеодзвінка, – розповів заступник Міністра внутрішніх справ.

За його словами, звичні номери екстрених служб 101, 102, 103, 104 і далі працюють, а робота “Служби 112” зараз дає можливість здійснити екстрений виклик і отримати допомогу від кількох чи від усіх служб одразу, зателефонувавши лише за одним номером.

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