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  • У Дніпрі та передмісті сьогодні на 9 годин планують вимикати світло: усі адреси

У Дніпрі та передмісті сьогодні на 9 годин планують вимикати світло: усі адреси

Сьогодні 07:00
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Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті сьогодні на 9 годин планують вимикати світло: усі адреси

Сьогодні, 15 січня, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК у Дніпрі планують вимикати світло з 8:00 до 17:00.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Адреси

Дніпро:

  • вул. Шинна: 8, 17-Д, 19;
  • просп. Богдана Хмельницького: 48, 49-А.

с. Обухівка:

  • вул. Набережна: 8;
  • вул. Чарівна: 117-Д.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті сьогодні на 9 годин планують вимикати світло: усі адресиУкраїнська

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