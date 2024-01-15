У Дніпрі та передмісті сьогодні на 9 годин планують вимикати світло: усі адреси

Сьогодні, 15 січня, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК у Дніпрі планують вимикати світло з 8:00 до 17:00.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Адреси
Дніпро:
с. Обухівка:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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