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Переходили річку: у Новомосковську подружжя рятували з крижаної води

Сьогодні 07:59
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Постраждалі у лікарні.

Новости Днепра про Переходили річку: у Новомосковську подружжя рятували з крижаної води

У неділю, 14 січня, о 15:00 на лінію «101» повідомили, що у Новомосковську двоє людей переходили річку Самара по кризі та провалилися.

Рятувальники оперативно прибули на місце. До їхнього приїзду свідки події дістали з річки жінку. А чоловік у цей час знаходився у крижаній воді на відстані 40 метрів від берега. ДСНС-ники дістали його.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Подружжя госпіталізували до лікарні.

До порятунку людей залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки, а також працівників Комунального закладу водолазно-рятувальної служби міста.

Будь ласка, не виходьте на кригу – це вкрай небезпечно!

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Новости Днепра про Переходили річку: у Новомосковську подружжя рятували з крижаної водиУкраїнська

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