Переходили річку: у Новомосковську подружжя рятували з крижаної води

У неділю, 14 січня, о 15:00 на лінію «101» повідомили, що у Новомосковську двоє людей переходили річку Самара по кризі та провалилися.
Рятувальники оперативно прибули на місце. До їхнього приїзду свідки події дістали з річки жінку. А чоловік у цей час знаходився у крижаній воді на відстані 40 метрів від берега. ДСНС-ники дістали його.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Подружжя госпіталізували до лікарні.
До порятунку людей залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки, а також працівників Комунального закладу водолазно-рятувальної служби міста.
Будь ласка, не виходьте на кригу – це вкрай небезпечно!
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