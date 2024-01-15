Стало известно, когда в Днепре заработает единственный номер экстренной помощи «112»

До конца 2024 года по всей Украине заработает единственный номер экстренной помощи «112». Сейчас «Служба 112» работает в центральном макрорегионе — город Киев, Киевская, Житомирская, Винницкая, Черниговская и Черкасская области. Также – во Львове и Львовской области.
Об этом рассказал заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.
По его словам, в Днепре и во всем западном макрорегионе номер «112» заработает до 1 мая 2024 года. До 1 сентября номер будет обслуживать весь восток страны и город Одессу. А до конца года услугу планируют расширить и на все южные регионы.
Введение единого номера экстренной помощи «112» является требованием ЕС. Наши операторы знают английский, польский язык, в перспективе — набор специалистов со знанием румынского и венгерского языков. Также есть возможность прорабатывать вызовы на жестовом языке в режиме видеозвонка, – рассказал заместитель Министра внутренних дел.
По его словам, привычные номера экстренных служб 101, 102, 103, 104 и дальше работают, а работа «Службы 112» сейчас дает возможность совершить экстренный вызов и получить помощь от нескольких или от всех служб сразу, позвонив по одному номеру.
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