Стало известно, когда в Днепре заработает единственный номер экстренной помощи «112»

По этому номеру можно будет звонить в случае любой экстренной ситуации, а специалисты уже определят, кого именно направлять на вызов - медиков, спасателей и т.д.

До конца 2024 года по всей Украине заработает единственный номер экстренной помощи «112». Сейчас «Служба 112» работает в центральном макрорегионе — город Киев, Киевская, Житомирская, Винницкая, Черниговская и Черкасская области. Также – во Львове и Львовской области.

Об этом рассказал заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

По его словам, в Днепре и во всем западном макрорегионе номер «112» заработает до 1 мая 2024 года. До 1 сентября номер будет обслуживать весь восток страны и город Одессу. А до конца года услугу планируют расширить и на все южные регионы.

Введение единого номера экстренной помощи «112» является требованием ЕС. Наши операторы знают английский, польский язык, в перспективе — набор специалистов со знанием румынского и венгерского языков. Также есть возможность прорабатывать вызовы на жестовом языке в режиме видеозвонка, – рассказал заместитель Министра внутренних дел.

По его словам, привычные номера экстренных служб 101, 102, 103, 104 и дальше работают, а работа «Службы 112» сейчас дает возможность совершить экстренный вызов и получить помощь от нескольких или от всех служб сразу, позвонив по одному номеру.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: