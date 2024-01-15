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  • У Дніпрі хочуть створити групи розшуку та оповіщення за домашніми адресами військовозобов’язаних

У Дніпрі хочуть створити групи розшуку та оповіщення за домашніми адресами військовозобов’язаних

Сьогодні 13:07
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У Дніпрі створять дільниці для сповіщення військовозобов'язаних.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть створити групи розшуку та оповіщення за домашніми адресами військовозобов'язаних

У Дніпрі можуть створити спеціальні дільниці сповіщення військовозобов’язаних і постачальників транспортних ресурсів.

Про це йдеться у проєкті рішення виконкому міськради Дніпра, яке опублікували на сайті установи 12 січня. 

У документі зазначається, що на території Дніпра мають розгорнути дільниці сповіщення, а також організувати групи аналізу, розшуку та оповіщення за службовими та домашніми адресами.

Дільниці, до яких планують залучили представників районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), розмістять у приміщеннях районних адміністрацій у Дніпрі.

У документі йдеться про те, що структуру дільниць оповіщення можуть входити:

  • управління дільниці оповіщення;
  • група оповіщення за домашніми адресами;
  • група оповіщення за службовими адресами;
  • група аналізу;
  • група розшуку;

Керівники дільниць оповіщень повинні:

  • вжити заходів щодо комплектування та затвердження персонального складу груп дільниць оповіщення;
  • залучити до роботи представників районних ТЦК та СП;
  • визначити питання щодо проведення заходів оповіщення та інструкції, а також тривалості робочого дня;

Варто зауважити, що це поки тільки проєкт рішення, позаяк на документі немає підпису та печатки. Ймовірно, розпорядження розглянуть під час чергової сесії міськради, яка має відбутися найближчим часом. 

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть створити групи розшуку та оповіщення за домашніми адресами військовозобов'язаних

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть створити групи розшуку та оповіщення за домашніми адресами військовозобов'язаних

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Новости Днепра про У Дніпрі хочуть створити групи розшуку та оповіщення за домашніми адресами військовозобов'язанихУкраїнська

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