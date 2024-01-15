У Дніпрі хочуть створити групи розшуку та оповіщення за домашніми адресами військовозобов’язаних

У Дніпрі можуть створити спеціальні дільниці сповіщення військовозобов’язаних і постачальників транспортних ресурсів.
Про це йдеться у проєкті рішення виконкому міськради Дніпра, яке опублікували на сайті установи 12 січня.
У документі зазначається, що на території Дніпра мають розгорнути дільниці сповіщення, а також організувати групи аналізу, розшуку та оповіщення за службовими та домашніми адресами.
Дільниці, до яких планують залучили представників районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), розмістять у приміщеннях районних адміністрацій у Дніпрі.
У документі йдеться про те, що структуру дільниць оповіщення можуть входити:
Керівники дільниць оповіщень повинні:
Варто зауважити, що це поки тільки проєкт рішення, позаяк на документі немає підпису та печатки. Ймовірно, розпорядження розглянуть під час чергової сесії міськради, яка має відбутися найближчим часом.
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