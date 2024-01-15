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Народився вдруге: у Дніпрі рятують воїна, якому під Бахмутом відірвало ногу

Сьогодні 11:17
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Дякуємо нашим лікарям!

Новости Днепра про Народився вдруге: у Дніпрі рятують воїна, якому під Бахмутом відірвало ногу

Дніпровські лікарі кожного дня творять дива та витягують з того світу наших Героїв. Так, в одній із лікарень міста врятували воїна Миколу, якому під Бахмутом відірвало ногу.

Про це повідомив генеральний директор цієї лікарні у ФБ.

За його словами, військовий родом з Київської області. Він закінчив медичний коледж та мріяв стати реабілітологом. Коли почалася велика війна, він пішов захищати Україну.

Під Бахмутом отримав поранення – важкий черепно-мозковий забій та травматична ампутація ноги. Микола вже переніс кілька операцій, потихеньку видужує. Поряд з Героєм дружина.

Пішов воювати. Під Бахмутом одержав важке поранення. Коли відкрив очі, побачив, що з ноги нічого не зосталось. Тяжкий черепно-мозковий забій. Евакуація, лікарня Мечникова, кілька операцій, перелито багато втраченої крові. Він зараз на препаратах, які підтримують життєві функції. Потихеньку видужує. Йому народитися заново вдається. Поряд дружина. Почав говорити, ковтати їжу, дихати без апарату, – написав лікар.

Новости Днепра про Народився вдруге: у Дніпрі рятують воїна, якому під Бахмутом відірвало ногу

Бажаємо воїну якнайшвидшого одужання!

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Новости Днепра про Народився вдруге: у Дніпрі рятують воїна, якому під Бахмутом відірвало ногуУкраїнська

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