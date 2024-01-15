В Днепре спасают воина, которому под Бахмутом оторвало ногу

Днепровские врачи каждый день творят чудеса и вытаскивают с того света наших Героев. Так, в одной из больниц города спасли воина Николая, которому под Бахмутом оторвало ногу.
Об этом сообщил генеральный директор этой больницы в ФБ.
По его словам, военный родом из Киевской области. Он окончил медицинский колледж и мечтал стать реабилитологом. Когда началась полномасштабная война, он пошел защищать Украину.
Под Бахмутом получил ранение – тяжелый черепно-мозговой ушиб и травматическая ампутация ноги. Николай уже перенес несколько операций, потихоньку поправляется. Рядом с Героем жена.
Пошел воевать. Под Бахмутом получил тяжелое ранение. Когда открыл глаза, увидел, что от ноги ничего не осталось. Тяжелый черепно-мозговой ушиб. Эвакуация, больница Мечникова, несколько операций, перелито много потерянной крови. Он сейчас на препаратах, поддерживающих жизненные функции. Потихоньку поправляется. Ему родиться заново удается. Рядом жена. Начал говорить, глотать пищу, дышать без аппарата, – написал врач.
Желаем воину скорейшего выздоровления!
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