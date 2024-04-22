Де у Дніпрі була «площа Абрамовича» і що там було: будинки вчителів та церква-вуз

Катеринослав розвивався знизу вгору, тобто спочатку люди влаштувалися в центрі, а коли місто почало розширюватися – то почали селитися на схилах гори та на самій горі. Частина схилу Соборної гори забудовувалася і заселялася вже коли в центрі міста вирувало життя.

Дуже довго території пустували, а коли починали заселятися, то називали їх за іменами людей, які вже жили на цій землі. Так, частина міста тривалий час мала назву «площа Абрамовича».

Журналісти dnepr.info довідалися, де вона знаходилася і що там було.

Раніше вулиці Мосаковського, Паторжинського, Олега Петрова та Левка Лук’яненка називалися «площею Абрамовича» на ім’я купця, який володів будинком на вулиці Лук’яненка. Територія була слабо забудованою, а будинок Абрамовича був одним із найвидніших на всій площі. Назву свою площу отримала в 1880-х роках, а вже до 1900-х вона стала забудовуватися інтенсивніше.

Селилися тут будівельники та співробітники цегельних заводів, оскільки самі заводи були неподалік цього місця, в балці. Були тут будинки дрібних чиновників, лікарів. Згодом тут стали жити і викладачі – у верхній частині міста будувалися навчальні заклади та їхні співробітники селилися неподалік місця роботи.

У 1912 році частину площі зайняла Хрестовоздвиженська церква. Тепер на її місці знаходиться спортзал вишу. Пізніше було збудовано і саму академію будівництва та архітектури. І таким чином церква й “увійшла” до її складу.

Перед Другої світової війни площа була забудована досить інтенсивно. Вулиці отримали свої назви. Так, з’явилися тодішні Семінарська (Моссаковська), Нагірна (Паторжинська), Мітка (Олега Петрова), Тимчасова (Лук’яненко). Про те, що колись вся територія мала назву «площа Абрамовича», всі потроху почали забувати.

На колишній площі будувалися прибуткові будинки, навчальні заклади, аптеки. Після Другої світової війни частину будівель було знесено – ті, що неможливо було реконструювати, частину було відновлено і там тривалий час жили люди.

Але згодом більшість старовинних маленьких будинків було знесено, а на їхньому місці з’явилися багатоповерхівки.

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