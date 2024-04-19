Погнутий флюгер та розбиті вікна: у Дніпрі руйнується ресторан «Стара вежа», визнаний пам’яткою архітектури

Ресторан «Стара вежа» нещодавно був визнаний пам'яткою архітектури. Вже понад 10 років будівля перебуває у занепаді. Його кілька разів намагалися продати, але безуспішно.

Журналісти dnepr.info довідалися, в якому стані зараз знаходиться нововиявлена пам’ятка архітектури.

На початку минулого століття у районі сучасної Підстанції був район Міських Дач. Там знаходилися невеликі дачні будиночки та городи мешканців Дніпра. З водопроводом у цьому районі були проблеми, і для їх вирішення було збудовано водонапірну вежу.

Але після Другої світової війни місто стало стрімко забудовуватися багатоквартирними будинками і «дім» водонапірної вежі опинився в оточенні бетонних споруд. Спочатку її хотіли знести, але потім передумали та вирішили зробити з вежі ресторан.

Проектом реконструкції вежі та створенням ресторану займався тодішній головний архітектор Дніпра Сергій Зубарєв та його приймач Едуард Чубаров. Заклад відкрився 1975 року.

На першому поверсі ресторану «Стара вежа» був бар, на другому – головний зал ресторану. Розміститися там могло до 100 людей. На третьому поверсі було кафе. У центрі закладу був невеликий басейн із фонтаном, а стелю прикрашала величезна ефектна люстра. У ресторані грав живий оркестр.

У 1990-х роках криза торкнулася і закладу. Ресторан згодом закрився, із трьох поверхів залишився працюючим лише бар. Частина комплексу здавалася в оренду, але потім усе закрилося.

У 2010 році ресторан вперше намагалися продати, але спроба не була успішною. Як і кілька наступних. Востаннє продати його хотіли у 2019 році. «Стара башта» так само стоїть на проспекті, в колишньому ресторані закладені вікна, двері, закрито вхід з торця ресторану.

На вікнах третього поверху давно немає скла, стіни змальовані, частина штукатурки та фасаду обвалилася.

Здається, що на даху колишнього закладу вже почало рости дерево. Щоб відновити нововизнану пам’ятку архітектури потрібен не лише час, а й кошти.

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