Невідома піна в озері Курячому: екологи Дніпра оприлюднили остаточні результати перевірки

З'явилися результати перевірки води в озері Курячому в Дніпрі.

Нещодавно жителі Дніпра поскаржилися на те, що озеро Куряче покрилося метровим шаром піни. Дніпряни зафіксували черговий скид невідомої речовини через напівзруйнований колектор. Згодом на місце виїхали представники міськради, екологи та співробітники ДСНС.

За допомогою спектрофотометра фахівці провели поверхневий аналіз відібраних проб. Основні показники забруднення води були в межах норми, окрім показника PH, який виявися суттєво підвищеним. Це вказує на те, що до озера дійсно скидали речовини, які мають у своєму складу луги.

У департаменті екології пообіцяли ретельніше перевірити воду в озері Курячому. І ось з’явилися результати.

За словами представників департаменту екологічної політики, всі показники в межах норми та не перевищують гранично допустимі норми.

Однак поки що так і не вдалося з’ясувати, хто саме скидав до води пінний розчин.

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