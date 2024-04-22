Где в Днепре была «площадь Абрамовича» и что там было: дома учителей и церковь-вуз

Очень долго территории пустовали, а когда начинали заселяться то называли их по именам уже живших на этой земле людей. Так, часть города долгое время носила название «площадь Абрамовича».
Журналисты dnepr.info узнали, где она находилась и что там было.
Ранее улицы Моссаковского, Паторжинского, Олег Петрова и Левко Лукьяненко назывались «площадью Абрамовича» по имени купца, который владел домом на улице Лукьяненко. Территория была слабо застроенной, а дом Абрамовича был один из самых видных на всей площади. Название свое площадь получила в 1880-х годах, а уже к 1900-х она стала застраиваться интенсивнее.
Селились тут строители и сотрудники кирпичных заводов, так как сами заводы находились неподалеку от этого места, в балке. Были тут дома мелких чиновников, врачей. Со временем тут стали жить и преподаватели – в верхней части города строились учебные заведения и их сотрудники селились неподалеку от места работы.
В 1912 году часть площади заняла Крестовоздвиженская церковь. Теперь на ее месте находится спортзал вуза. Позже была построена и сама академия строительства и архитектуры. И таким образом церковь и «вошла» в ее состав.
Перед Второй мировой войной площадь была застроена довольно интенсивно. Улицы получили свои названия. Так, появились тогдашние Семинарская (Моссаковского), Нагорная (Паторжинского), Меткая (Олега Петрова), Временная (Лукьяненко). Про то, что когда-то вся территория носила название «площадь Абрамовича» все понемногу стали забывать.
На бывшей площади строились доходные дома, учебные заведения, аптеки. После Второй мировой войны часть зданий была снесена – те, что невозможно было реконструировать, часть была восстановлена и там долгое время жили люди.
Но со временем большинство старинных маленьких домов были снесены, а на их месте появились многоэтажки.
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