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  • Робили халву і була станція омнібусів: незвичайні факти про проспект Поля у Дніпрі

Робили халву і була станція омнібусів: незвичайні факти про проспект Поля у Дніпрі

Сьогодні 14:45
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Проспект Поля у Дніпрі – один із найстаріших та найпопулярніших у Дніпрі. Спочатку тут знаходилися приватні будинки, а частина проспекту була справжнісіньким полем, неподалік розміщувався циганський табір та ринок, потім територія стала стрімко забудовуватися.

Новости Днепра про Робили халву і була станція омнібусів: незвичайні факти про проспект Поля у Дніпрі

Журналісти dnepr.info дізналися незвичайні факти про проспект Поля у Дніпрі.

Перші будинки тут з’явилися у 1840-х роках. Частина старовинних будівель збереглася до наших днів. Побачити їх можна у нижній частині проспекту.

Також у нижній частині проспекту довгий час була посадкова станція. Тут стояли омнібуси та розвозили людей по передмісті. Сьогодні на її місці знаходиться тупик маршруток.

Новости Днепра про Робили халву і була станція омнібусів: незвичайні факти про проспект Поля у Дніпрі

Перша назва місцевості – вулиця Польова. Назва походить від того, що поряд з вулицею було широке поле. Сама вулиця доходила до сучасного проспекту Пилипа Орлика. Після нього вулиця закінчувалася.

За часів Катеринослава на вулиці Поля виготовляли халву та олію. Такий профіль підприємств пояснювався тим, що поряд із вулицею росли соняхи.

Будувати житлові будинки тут розпочали після Другої світової війни.

Звання «проспект» територія отримала лише 1960-го року.

Новости Днепра про Робили халву і була станція омнібусів: незвичайні факти про проспект Поля у Дніпрі

1971 року на проспекті відкрився один із найсучасніших універмагів того часу – «Славутич». Купити в ньому було все, що завгодно – від парасольки до іграшок. На той час це був другий такий магазин у країні.

Серед родзинок магазину була демонстраційна зала, де покупці могли розглянути нові моделі товарів.

Також на проспекті з’явився один із перших підземних переходів у місті. Тут також хотіли зробити метро, але реалізувати задум не вдалося.

 

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Новости Днепра про Робили халву і була станція омнібусів: незвичайні факти про проспект Поля у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Робили халву і була станція омнібусів: незвичайні факти про проспект Поля у ДніпріРусский

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