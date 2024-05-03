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У центрі Дніпра з’явилася гігантська квочка (ФОТО)

Сьогодні 17:48
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У Дніпрі на вулиці Короленка з'явилася гігантська квочка.

Новости Днепра про У центрі Дніпра з'явилася гігантська квочка (ФОТО)

Незвичайний декор підготували в центрі Дніпра до Великодня. Величезна триметрова квочка з’явилася посеред пішохідної вулиці.

Як повідомили у міськраді, на вул. Короленка відбулась акція “Святий Великдень святкуємо всі разом!”. Дніпряни відвідали майстер-класи з розпису писанок, фотозону, брали участь у конкурсах та дивились концерт.

Виступ для містян підготували творчі колективи міського закладу позашкілля “Крила”. Проте увагу дніпрян привернула величезна триметрова курка, яка стала головним Великоднім символом на святі. 

Це матуся-квочка, яка є берегинею сім’ї та роду. Вона — образ свята Воскресіння Христового та символізує добро та затишок у кожній домівці. Виготовили курочку діти, які відвідують позашкільний закладу “КРОК”. Вони зробили квочку із трави та соломи. Розмір квочки – 2.7 метрів заввишки. Охочих зробити з нею фото виявилось чимало.

Новости Днепра про У центрі Дніпра з'явилася гігантська квочка (ФОТО)

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Новости Днепра про У центрі Дніпра з'явилася гігантська квочка (ФОТО)Українська

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