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  • Для правильного нарахування виплат: як на порталі ПФУ мешканцю Дніпра змінити свої дані

Для правильного нарахування виплат: як на порталі ПФУ мешканцю Дніпра змінити свої дані

Сьогодні 17:19
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Кожен мешканець Дніпра може самостійно внести зміни до своїх даних на порталі ПФУ. У реєстрі застрахованих осіб створено персональну електронну облікову картку з унікальним номером, де «записано» всі дані про застраховану людину, необхідні для обчислення та призначення страхових та пенсійних виплат.

Новости Днепра про Для правильного нарахування виплат: як на порталі ПФУ мешканцю Дніпра змінити свої дані

Журналісти dnepr.info дізнались, як змінити ці дані самостійно.

Переглянути інформацію про свій стаж та перевірити її можна на порталі Пенсійного фонду України.

Якщо необхідно змінити дані, користувач зі своєї особистої сторінки може заповнити необхідну анкету – для зміни або уточнення даних у Реєстрі застрахованих осіб.

Щоб сформувати та подати анкету в особистому кабінеті на порталі ПФУ, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою електронного підпису.

Новости Днепра про Для правильного нарахування виплат: як на порталі ПФУ мешканцю Дніпра змінити свої дані

Потім перейти до пункту «Комунікації з ПФУ» та натиснути «Анкета для зміни даних». Після – заповнити форму та дати згоду на передачу та обробку персональних даних.

Які документи потрібні

До заяви необхідно додати скан-копію паспорта та документів, що підтверджують зміну даних. Це може бути свідоцтво про шлюб, довідка про присвоєння ІПН, витяг з реєстру, тощо.

Новости Днепра про Для правильного нарахування виплат: як на порталі ПФУ мешканцю Дніпра змінити свої дані

Як підписати анкету

Підписати анкету також необхідно за допомогою електронного підпису. Після – натиснути кнопку «Відправити до ПФУ». Якщо процедуру виконано правильно, то користувач отримає повідомлення «Запис збережено та надіслано на розгляд до ПФУ».

Новости Днепра про Для правильного нарахування виплат: як на порталі ПФУ мешканцю Дніпра змінити свої дані

У розділі «Мої звернення» можна буде побачити результат обробки заяви. Після того, як з анкетою попрацюють співробітники ПФУ, користувач побачить повідомлення «Виконано».

 

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Новости Днепра про Для правильного нарахування виплат: як на порталі ПФУ мешканцю Дніпра змінити свої даніУкраїнська Новости Днепра про Для правильного нарахування виплат: як на порталі ПФУ мешканцю Дніпра змінити свої даніРусский

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