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У Дніпрі одну із вулиць перейменували на честь загиблого Героя Євгена Жандарова

Сьогодні 09:37
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У Дніпрі вулицю Некрасова перейменували на честь загиблого Героя Євгена Жандарова із Дніпропетровської області.

Новости Днепра про У Дніпрі одну із вулиць перейменували на честь загиблого Героя Євгена Жандарова

Про це повідомляє проєкт Меморіал.ua.

Євген народився у Таромському Дніпропетровської області. Закінчив коледж поліграфії та інформаційних технологій. Згодом він навчався у Військовому інституті танкових військ у Харкові.

На другий день повномасштабного вторгнення чоловік поїхав у військкомат і записався добровольцем. Сказав тоді мамі: «Якщо я буду захищати Україну, ви будете вдома спати спокійно».

Євген служив у лавах 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Загинув 7 травня 2022 року на Донеччині. Захиснику було 28 років. Посмертно його нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

Євген був доброю, чуттєвою людиною, завжди приходив усім на допомогу, – зазначила його мама Наталія.

Вічна пам’ять Герою!

Новости Днепра про У Дніпрі одну із вулиць перейменували на честь загиблого Героя Євгена Жандарова

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Новости Днепра про У Дніпрі одну із вулиць перейменували на честь загиблого Героя Євгена ЖандароваУкраїнська

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