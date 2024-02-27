У Дніпрі одну із вулиць перейменували на честь загиблого Героя Євгена Жандарова

Про це повідомляє проєкт Меморіал.ua.
Євген народився у Таромському Дніпропетровської області. Закінчив коледж поліграфії та інформаційних технологій. Згодом він навчався у Військовому інституті танкових військ у Харкові.
На другий день повномасштабного вторгнення чоловік поїхав у військкомат і записався добровольцем. Сказав тоді мамі: «Якщо я буду захищати Україну, ви будете вдома спати спокійно».
Євген служив у лавах 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Загинув 7 травня 2022 року на Донеччині. Захиснику було 28 років. Посмертно його нагородили орденом «За мужність» III ступеня.
Євген був доброю, чуттєвою людиною, завжди приходив усім на допомогу, – зазначила його мама Наталія.
Вічна пам’ять Герою!
Читайте також:
Автор:
Вітаємо!
Очільник СБУ Василь Малюк розповів про агентурну мережу, яка коригувала…
Перипетії навколо перейменування Новомосковська тривають.
У Дніпрі 27 лютого обмежать електропостачання для мешканців двох районів.